魅族20 INFINITY入网，搭载自研天问S1卫芯片，支持卫星通信！

【天极网手机频道】3月30日， 魅族召开魅族召开魅族领克无界生态发布会，魅族20系列在经历超长预热之后总算与用户和粉丝见面，一口气发布魅族20、魅族20 Pro以及魅族20 INFINITY三款机型，其中魅族20 INFINITY更是此前尚未曝光的全新机型。发布会上并没有公布这款机型的具体发售日期，不过最近魅族20 INFINITY现身工信部，距离发售看来不远了。

规格方面，魅族20 INFINITY同样采用骁龙8 Gen 2芯片，以及LPDDR5X+UFS 4.0的性能铁三角组合，同时配备一块6.79英寸2K+京东方19 OLED柔性直屏，峰值亮度达到1850尼特，屏幕通过HDR10/10+认证，支持120Hz高刷新率和LTPO自适应刷新率技术，并且拥有450Hz触控采样率、10Bit色深、1920Hz PWM调光，屏幕做到了四边等窄。

魅族20 INFINITY拥有4800mAh大电池，拥有65W有线快充以及50W无线快充，采用超轻量不锈钢中框、Ultrasonic mTouch 超声波屏下指纹2.0、X轴线性马达、双・「超」线性扬声器、「冰界」边框降温技术、无界天线系统。同时前置3200万像素自拍镜头，后置5000万像素主摄+1200万像素超广角+1200万像素长焦三摄人文影像系统，支持dToF激光对焦，采用蓝宝石玻璃镜片。

这次魅族20 INFINITY将搭载星际魅族自研芯片魅族天问S1，支持双向卫星通信技术。在有关这颗芯片的介绍中写道：下一代通信技术，我们向着星辰大海!时空道宇，是与星纪魅族集团同为李书福先生出行大生态下的一家商业航天公司，拥有非常领先的卫星研发、制造和卫星应用服务能力。为实现吉利大生态下的全球通信愿景――天地互联，我们正与时空道宇积极展开合作，为魅族手机联合开发了多模卫星通信芯片――魅族天问S1。魅族天问S1基于时空道宇自研瞬至芯片架构定制开发，可实现双向卫星通信等功能，可做到自定义长文字和语音的双向收发。具体产品将在获许后与大家见面，技术探索，敬请期待。

此前，星纪时代曾提出过一个星纪互联技术，该技术通过5G+低轨卫星通信 + 近场通信实现全域覆盖，多端互联，从而达到让用户永不失联的目的，而低轨卫星的则是为该技术提供必不可少的通信支持。其还透露，星纪时代依托李书福董事长的布局，能够撬动出行科技生态中低轨卫星通信能力，未来推出的星纪互联手机将是全球第一款直连低轨卫星的消费级手机，实现天地一体化和无界连接。在沙漠、深海、丛林等无人之境也能保证消费者的通讯需求，实现真正的、全场景的、全域链接覆盖。

这颗芯片将由此前尚未曝光过的魅族20 INFINITY独占，作为定位更高端的全新机型，魅族20 INFINITY在配置方面可谓极致。除了魅族天问S1芯片之外，魅族20 INFINITY还采用号称宇宙“振金”的泰坦玻璃，主晶相采用透锂长石，通过750℃高温深度晶化，抗摔表现提升高达4倍。

魅族20 INFINITY提供星云绿、星辰黑、太空银3款配色，12+256GB售价6299元，12+512GB售价7299元，16GB+1TB售价8499元。定价方面魅族还是相当自信，不过目前仍未公布具体发售时间，但既然已经入网，想必距离发售也不远了。