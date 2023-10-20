ÓëÖ±°åÆì½¢Í¬Ô´µÄ³¬¹âÓ°ÏµÍ³ Find N3¶¨¸ñ·ÕÎ§¸ÐµÄÈËÏñ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿10ÔÂ19ÈÕ£¬Ìì¼«ÍøÁË½âµ½£¬OPPOÆìÏÂµÄÐÂ¿îÕÛµþÆÁÆì½¢²úÆ·¡ªOPPO Find N3ÖÕÓÚÕýÊ½·¢²¼ÁË¡£ÆäÊµÔÚ·¢²¼Ö®Ç°£¬Ð¡±àÒÑ¾Ê¹ÓÃÕâ¿îÉè±¸Ò»ÖÜÁË£¬½ñÈÕ¾ÍÀ´ºÍ´ó¼ÒÁÄÁÄOPPO Find N3µÄ³¬¹âÓ°ÏµÍ³¡£
ÎÒÃÇÀ´¿´¿´OPPO Find N3µÄÓ²¼þÅäÖÃÐÅÏ¢£¬ºóÖÃÈýÉã£¬ÕâÈý¿ÉÉãÏñÍ··Ö±ðÊÇ£º1/1.43Ó¢´çµÄ4800ÍòÏñËØÖ÷ÉãÏñÍ·+1/2Ó¢´ç´óµ×´«¸ÐÆ÷µÄ6400ÍòÏñËØÇ±ÍûÊ½³¤½¹¾µÍ·+1/2Ó¢´ç´óµ×´«¸ÐÆ÷µÄ4800ÍòÏñËØ114¡ã³¬¹ã½Ç¾µÍ·£¬Õâ¸öÓ²¼þÅäÖÃËãÊÇÄ¿Ç°ÊÖ»úÐÐÒµµÄ¶¥¼¶ÁË¡£
µ«ºÃµÄÓ²¼þÒ»¶¨ÒªÅäÒÔºÃµÄÏµÍ³µ÷½Ì¡£ÕâÀï¾Í²»µÃ²»ËµËµOPPOÕâ´ÎÑÐ·¢µÄ³¬¹âÓ°Í¼ÏñÒýÇæÁË¡£³¬¹âÓ°Í¼ÏñÒýÇæÊÇÍ¨¹ý¼ÆËãÊµÏÖ¸üÕæÊµµÄ¹âÓ°¹ý¶È£¬Îª¶þÎ¬µÄÕÕÆ¬´òÔì³ö¿Õ¼ä¸Ð¡¢Á¢Ìå¸Ð¡¢ÁÙ¾³¸Ð¡£¼òµ¥À´Ëµ¾ÍÊÇÔÚÍâÃæÓÃ»§ÅÄÕÕºó£¬ÔÙÓÉÏµÍ³½øÐÐ¸üÎª¾«×¼µÄ¹âÓ°µ÷½Ú¡£
Ð¡±àÍ¨¹ýOPPO¹ÙÍøµÄÃèÊöÁË½âµ½£¬ÔÚÓÃ»§Ê¹ÓÃOPPO Find N3ÅÄÉãÖÐ£¬ÊÖ»ú»áÍ¬²½¼ÇÂ¼¸ß´ï1200ÍòµÄ¹â×Óµã¾ØÕóÐÅÏ¢£¬²¢ÇÒ»¹»áÖð¸ö¶ÔÏñËØ½øÐÐÁÁ¶È±ê¶¨£¬´Ó¶ø¸üÓÐ²Î¿¼ÐÔµØÓ³Éä³öÕýÈ·µÄ¹âÓ°¹ØÏµºÍÕæÊµµÄ¹âÓ°²ã´Î£¬Õâ¾ÍÄÜÈÃÓÃ»§ËæÅÄ¼´Ê±´óÆ¬¡£
´ËÍâ£¬OPPO»¹Óë¹þËÕ×ÔÈ»É«²Ê²¿ÃÅ£¬ÁªºÏÎª¼ÆËãÉãÓ°Á¿Éí¶¨ÖÆÁËÒ»Ì×É«²Ê½â¾ö·½°¸¡£OPPO¹Ù·½³ÆÆäÎª×ÔÈ»É«²ÊÒýÇæ£¬Õâ¸öÓëÒ»°ãÊÖ»úµÄµ¥Ò»É«²ÊÄ£Ê½²»Ò»Ñù£¬ÊÇÒ»Ì×¿É¸²¸ÇËùÓÐÅÄÉã³¡¾°¡¢¸²¸ÇËùÓÐÁÁ¶È»·¾³µÄµÄÍ¨ÓÃÐÍÉ«²Ê¹ÜÀíÌåÏµ¡£¼òµ¥À´Ëµ£¬¿ÉÒÔ°ïÖúÓÃ»§¸ü¿ìµÄÅÄ³öÕæÊµÈçÈËÑÛËù¼ûµÄÉ«²ÊÕÕÆ¬¡£Ä¿Ç°£¬OPPO Find N3ÒÑ¾ÕýÊ½·¢²¼ÁË£¬Èç¹ûÄã»¹ÏëÁË½âÕâ¿î²úÆ·¸ü¶àÐÅÏ¢£¬¿ÉÒÔÈ¥¿´Ò»ÏÂÌì¼«ÍøµÄÏêÏ¸ÆÀ²âÎÄÕÂ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â