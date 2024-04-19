华为Pura70全系依旧采用短焦指纹识别？原因或许出在这里

【天极网手机频道】随着华为Pura70系列在昨天开启先锋计划，很多人都在第一时间上手体验了这款产品，小编在体验过后整体对这台手机是比较满意的，除了解锁的体验。

华为是国产手机中较早一批采用屏幕指纹识别和3D结构光人脸识别的厂商，甚至在过去的华为Mate20 Pro UD、Mate30 Pro、Mate40 Pro上同时配备了屏幕指纹识别和3D结构光识别两种支付级生物解锁方案，而且上面提到几款机型的屏幕指纹采用的还是超薄识别模组，识别位置非常合理，那时候华为旗舰手机的解锁体验可以说是整个机圈里最完善的。

但是从P50开始的华为旗舰手机中，短焦屏幕指纹识别模块却成为了标配，这个问题对于支持3D结构光人脸识别的Mate系列来说影响不算很大。但是对于P系列来说，位置极其靠下的短焦指纹识别，成为了唯一的支付级生物识别方案，使用起来并不舒服。在最新的Pura70系列中，从5000到10000的所有机型都在使用短焦指纹识别，小编认为这一缺点是华为Pura70最大的遗憾。

好消息是，这样的局面应该在不久的将来会得到改善。目前，屏下指纹识别技术主要有光学指纹识别和超声波指纹识别两种。其中光学指纹识别的解锁原理是利用光的折射和反射，手指放到解锁区域后，区域内会呈现高光照亮指纹区域，并将反射光线通过屏幕的间隙返回到光学指纹模组下方的传感器上。

超声波指纹识别技术的原理是手指按压屏幕，屏幕下的传感器向手指按压区域发射超声波。当超声波接触到指纹的“沟壑”时，被吸收、穿透、反射的程度有差异，会产生不同能量的回波并被传感器接收，从而构建出3D指纹图像，进而达到识别解锁的目的。

两个技术相比，超声波指纹识别技术具有识别速度快、识别率高、穿透性强，无惧水渍、污渍，干扰能力强，支持活体检测，安全性较高等特点，是目前很多旗舰机型主要使用的识别方案。

但是现有超声波指纹识别方案主要由高通提供，华为的麒麟平台并不具备相关专利，因此在最新的Mate和Pura机型上我们还无法使用更加先进的指纹识别方案。

近日，网络曝光了华为的一项新专利，名字叫“一种超声波指纹识别模组、系统及电子设备”，顾名思义，这就是华为自研超声波指纹识方案。另外，根据知名数码博主的爆料，有一款Mate 70在测试超声波指纹传感器，看来离实际应用不会特别遥远，明年的P80和Mate80希望很大。

这样的行事风格非常“华为”，包括之前的屏幕也是。华为旗舰机的屏幕在Mate50之前，素质和观感上都较竞品有很大的差距，原因就是华为坚持使用并扶持国产屏幕，虽然因此背负了争议，但经过多年的努力，国产屏幕终于取得了长足的进步，现在的很多手机会以搭载国产屏幕为荣，手机OLED屏幕的整体价格也变得更低，很多显示相关的国内企业也得到了充分的技术积累。

在指纹识别方案的研发上，华为依然是遵循着自己的节奏，在困境时不选择妥协，潜心研发，卧薪尝胆，然后一鸣惊人。相信在未来，我们可以用上搭载自研超声波指纹识别技术的华为手机。