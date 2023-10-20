Find N3 ´îÔØ¡¸¹úÃÜÈÏÖ¤°²È«Ð¾Æ¬¡¹£¬ÒþË½°²È«´ó·ùÌáÉý
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿ÔÚÈËÀà½ü°ÙÄêÀúÊ··¢Õ¹µÄ³¤ºÓÖÐ£¬¸öÈËÐÅÏ¢µÄÒþË½°²È«£¬Ò»Ö±ÊÇÒ»¸ö·Ç³£ÖØÒªµÄµã¡£»Øµ½µ±ÏÂ£¬Ëæ×Å´óÊý¾ÝµÄÐËÆð£¬Ô½À´Ô½¶àµÄÓÃ»§¿ªÊ¼×¢Òâ±£»¤¹ØÓÚ×Ô¼ºµÄÒþË½ÐÅÏ¢¡£´ËÍâ£¬°²È«Ò»Ö±ÊÇÉÌÎñÕÛµþÆÁ²úÆ·ÓÃ»§ÖØµã¹Ø×¢µÄÒ»µã£¬ÕâÊÇÒòÎª¹ºÂòÕÛµþÆÁ²úÆ·µÄ´ó¶àÊýÓÃ»§ÈÕ³£¶¼»á´¦ÀíÒ»Ð©Ë½ÃÜÎÄ¼þ»òÕßÎÄµµ£¬²¢ÇÒ¶ÔAPP»ñÈ¡×Ô¼ºµÄÐÅÏ¢Ê®·ÖÃô¸Ð£¬ÄÇÃ´OPPO Find N3ÊÇÈçºÎ½â¾öÕâ¸ö°²È«ÎÊÌâµÄÄØ£¿
ÎÒÃÇÏÈ´ÓÓ²¼þ²ãÃæÀ´¿´,OPPO Find N3ÊÇÐÐÒµÄÚÊ×Åú´îÔØÁË¹úÃÜÈÏÖ¤°²È«Ð¾Æ¬µÄ²úÆ·£¬Õâ¸öº¬½ðÁ¿»¹ÊÇ¿ÉÒÔµÄ¡£´ËÍâ£¬OPPO Find N3Õâ¿îÉè±¸»¹Í¨¹ýÁË¹úÄÚ×î¸ßµÈ¼¶µÄ°²È«½â¾ö·½°¸¡ª¡ªCCEAL5+¼¶°²È«ÈÏÖ¤¡£Ò²ÊÇµÃÒæÓÚÕâÐ©ÖÖÖÖ£¬OPPO Find N3²Å¿ÉÒÔÊµÏÖÒþË½±£»¤Ïä¼ÓÃÜ¡¢VIPÄ£Ê½¡¢ÖÇÄÜÐÅÏ¢ÆÁ±ÎµÈµÈ¹¦ÄÜ¡£
ÔÚÐ¡±àÊ¹ÓÃÕâ¿îÉè±¸Ò»ÖÜÖÐ£¬Ê¹ÓÃ×î¶àµÄ»¹ÊÇÖÇÄÜÐÅÏ¢ÆÁ±Î¹¦ÄÜ¡£ÕâÀïÖ±½Ó·ÅÒ»·ÅÆÁ±ÎÇ°ºóµÄÍ¼Æ¬¸ø´ó¼ÒÕ¹Ê¾Ò»ÏÂ¡£´ó¼Ò¿ÉÒÔ¿´µ½£¬ÊÖ»ú×Ô¶¯µÄÎªÎÒÃÇÒ»Ð©ÒþË½ÐÅÏ¢½øÐÐÁËÆÁ±Î£¬±ÈÈçÍ·Ïñ¡¢ÒøÐÐ¿¨ÃÜÂë£¬´ËÍâÕâ¸ö¹¦ÄÜ»¹Ö§³ÖÆÁ±ÎÊÖ»úºÅÂë¡¢»úÆ±ÐÅÏ¢µÈµÈÒþË½ÐÅÏ¢¡£Ä¿Ç°¸ù¾Ý¹Ù·½µÄËµ·¨£¬ÒÑ¾Ö§³ÖÊ¶±ðµÄÓ¦ÓÃ³ÌÐòÓÐÎ¢ÐÅ¡¢QQ¡¢Facebook Messanger¡¢WhatsApp¡¢¶¤¶¤¡£
´ËÍâ£¬OPPO Find N3»¹ÓÐ×ÅÈ«ÐÂµÄVIPÄ£Ê½£¬ÕâÄ£Ê½¿ÉÒÔÍ¨¹ýÈý¶ÎÊ½ÎïÀí°´¼üÖ±½Ó¿ªÆô¡£ÓÃ»§¿ªÆôºóÊÖ»ú¾Í»áÒ»¼ü¹Ø±ÕÉãÏñÍ·¡¢Âó¿Ë·ç¡¢¶¨Î»Ãô¸ÐÈ¨ÏÞ£¬»¹¿ÉÒÔ´Ó¸ùÔ´·ÀÖ¹¶ñÒâÓ¦ÓÃ¹¥ÆÆ°²×¿ÏµÍ³¡£Ïà±ÈÓÚ´«Í³µÄ·ÉÐÐÄ£Ê½£¬VIPÄ£Ê½¿ÉÒÔÔÚ±£Ö¤ÓÃ»§ÐÅÏ¢°²È«µÄÍ¬Ê±£¬²»ÈÃÓÃ»§´í¹ýÈÎºÎ¹Ø¼üÑ¶Ï¢¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â