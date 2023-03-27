您现在的位置： 天极网 > 手机

 公众号 排行榜 发布会

骁龙8 Gen 4采用Oryon方案，多核性能超越苹果M2芯片！

2023-03-27 17:38:59 作者：

  • +1 你赞过了

  【天极网手机频道】据国外科技媒体报道称，高通骁龙8 Gen 4将采用台积电N3E工艺打造，也就是台积电的第二代3纳米技术，目前台积电3纳米工艺初期产能已经被苹果全数吞下。

  

骁龙8 Gen 4采用Oryon方案，多核性能超越苹果M2芯片！

  去年11月，在2022骁龙峰会上高通发布新一代骁龙8平台，推出骁龙8 Gen 2芯片，在移动端带来巨大升级。不过在苹果推出M系列芯片之后，高通也坐不住了，开始加大在PC领域的投入。这次在大会上，高通就公布了新一代定制ARM内核的名称“Oryon”。

  2021年1月份，高通就已经收购芯片创业公司Nuvia，而这家公司的创始人正是苹果首席架构师，此人曾参与A7到A14的芯片设计，并且Nuvia当时正在开发一种可定制内核和服务器芯片，这也是高通想要染指PC领域所必须的。

  因为这项收购，高通不惜跟ARM公司撕破脸皮对簿公堂，ARM指出，由于高通试图在未经ARM同意的情况下转让ARM对Nuvia专利许可，而Nuvia的许可已经在2022年3月被终止的情况下，ARM做出了多次真诚的努力沟通，以寻求解决方案，但结果令人失望，这件事未能得到妥善的解决。

骁龙8 Gen 4采用Oryon方案，多核性能超越苹果M2芯片！

  高通方面想要快速布局PC领域，那么使用自主研发的ARM内核来提升PC性能就显得十分有必要。目前高通所有移动平台的芯片都是基于ARM公司的公版架构或是在此基础上进行魔改的版本，ARM公版架构性能方面一直落后于苹果，这也是高通收购Nuvia重要的原因之一。

  定制芯片能够让高通拥有整个堆栈，无需再依赖ARM公版架构，这也意味着高通可以向苹果、英特尔以及AMD那样生产自己的CPU。高通曾经就多次尝试布局PC市场，推出过骁龙8cx系列芯片，这些芯片被用于Windows ARM版本和Chrome的笔记本中，并没有取得很好的成效。

  而高通收购的创业公司Nuvia，早在被收购之前就展示过旗下自研架构芯片Phoenix，同样基于ARM打造芯片却在性能上相较AMD Zen 2架构芯片提升了50%，而功耗反而降低67%。这样的路数似乎有些熟悉，没错就和当初M1推出时暴打英特尔一样。

骁龙8 Gen 4采用Oryon方案，多核性能超越苹果M2芯片！

  这次高通打算在骁龙8 Gen 4中放弃ARM的CPU设计，转而采用原先为PC芯片定制的Oryon核心方案，多核性能将提升恐怖的40%。据悉，高通打算在骁龙8 Gen 4中放下2个Nuvia Phoenix性能核心和6个Nuvia Phoenix M能效核心。在具体的测试中，骁龙8 Gen 4单核跑出2070分，多核则达到9100分，对比苹果M2芯片的8800-9000分的多核成绩，这次骁龙8 Gen 4可谓是弯道超车。考虑到目前骁龙8 Gen 2单核分数几乎在1400-1500分之间浮动，多核则是5500分左右，骁龙8 Gen 4的提升还是相当惊人。

  在被苹果A系列芯片领先多年之后，眼下的骁龙8 Gen 2已经在GPU方面有所超越，后面的随着骁龙8 Gen 3和骁龙8 Gen 4的不断迭代，未来性能将不再成为区分苹果与安卓手机的重要参数，安卓手机或将走上性能领先的道路。

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

最新资讯

OPPO Find X6上手简评

热门视频

销量前三的AR眼镜怎么选？

新品评测

OPPO Find X6上手简评
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录