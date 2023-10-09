OPPO Find N3将搭载国密二级安全芯片，或主打超高端商务市场

【天极网手机频道】继OPPO Find N3 Flip小折叠发布上市成功夺得中国市场折叠屏手机销量冠军之后，关于OPPO Find N3大折叠的外观以及部分配置信息也陆续曝光，吸引了行业内外的众多关注。而根据知名数码博主最新的曝光内容来看，OPPO Find N3除了在性能和屏幕上有大幅提升之外，还搭载了独立安全芯片，并表示“保护级别基本就是手机天花板”。

数码博主爆料的信息也得到了集微网的确认。据悉，国密安全芯片是一种重要的信息安全硬件设备，具有多种用途和特性，通过采用国家密码管理局发布的国密算法标准，提供高度的安全性和可靠性。

据了解，国密认证分为三个等级，其中一级为基础安全保护，而OPPO Find N3搭载的这颗独立安全芯片是国密二级认证的独立安全芯片，规定了安全芯片须具有的逻辑和 / 或物理保护措施，可应用于安全芯片所部属的外部运行环境不能保障安全芯片自身物理安全和输入输出信息安全的应用场合，或者其他有相应安全需求的应用场合，是目前商用最高安全标准、文件存储信息均做到全链路安全加密的安全芯片。

随着人工智能、大数据等新一代信息技术的发展，声音、人脸等生物特征信息相对唯一且不可变更，成为高度敏感的个人信息。如何在利用和保护中找到平衡点，成为促进智能产业可持续发展的关键。

而OPPO Find N3搭载这颗国密二级认证的独立安全芯片后，将对密钥、数据、隐私权限等敏感信息提供基本保护，具有对抗攻击的逻辑和 / 或物理的防御措施;同时对用户的金融安全以及身份认证、电话、短信、微信、移动支付、移动办公、智能网联汽车等应用提供硬件级加密，全方位保证通信、数据安全。

不难看出，OPPO此次为Find N3折叠屏新机引入国密二级独立安全芯片，意味着这款手机的产品定为将高于前代Find N2，或将帮助OPPO进一步向上继续冲击超高端智能手机市场，定义折叠屏旗舰的全新标准。

数字化时代里智能手机承载了大量个人数据和隐私信息，为了保护用户隐私，手机厂商对手机数据安全隐私方面可以说是火力全开。前有苹果和三星采用搭载独立安全芯片或是采用加密技术的解决方案，后有OPPO搭载国密二级独立安全芯片，均为保护用户隐私安全发挥着重大作用。

早些时候万科集团创始人王石在新疆游玩时也意外曝光了新机谍照，可以看出来OPPO Find N3定位会发生重大改变，或将强调商务安全属性，主打高端商务人群，和黑莓、三星、苹果Macbook一样，能真正保护用户隐私安全。

根据早前网上曝光的外观图来看，外观上虽然依旧沿用的是屏幕横向翻折方案，但机身尺寸明显较现款机型大了不少， 配备2268×2440 分辨率的7.82 英寸内屏以及2484×1116 分辨率的6.31 英寸外屏，搭载骁龙8 Gen 2芯片，最高辅以16GB LPDDR5X+1TB UFS 4.0 的存储组合，并有望配备 4800mAh 电池+80W快充组合，预计将于本月中下旬正式发布。不过以上信息配置均为爆料，官方尚未正式官宣，有兴趣的朋友不妨继续保持关注。