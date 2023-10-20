一步预定轻松换最强大折 OPPO Find N3预约渠道全解析

【天极网手机频道】10月20日，天极网了解到，OPPO的最新折叠屏旗舰产品OPPO Find N3已经在昨天正式发布，相信已经有很多小伙伴迫不及待想要体验这款新品商务折叠屏产品了吧!今天小编就来给大家详细解读一下OPPO Find N3的预约渠道以及一些预约活动。

首先，购机渠道小编还是建议大家选择以下几个官方的渠道，分别是OPPO的官方商城，再者就是OPPO的京东自营旗舰店铺以及OPPO自营的天猫旗舰店铺。大家在官方的店铺购买不仅可以保证商品是原封包装，还有很多权益。比如这次，OPPO 还首次推出首销尊享“无忧换新 180 天只换不修”活动，可靠折叠屏手机产品，我只选 OPPO!1 0月19日-11月2日购买新品的用户均可享受。其他首销权益还包括：最高24期分期免息，最高2300元以旧换新补贴，屏碎保和OPPO Care+保障服务等。

价格方面，OPPO Find N3 标准版的配置是“12GB+512GB”。有着千山绿、潜航黑、日志金三款全新配色，官方售价9999元，这里比较建议大家亲自去线下店铺实际观看一下，三款配色都各有千秋。此外，OPPO Find N3的首个典藏版手机，OPPO Find N3 典藏版(16GB+1TB，尊享VIP模式)，售价12999元，配色可选的有潜航黑以及典藏版专属配色――赤壁丹霞。

小编认为，OPPO Find N3 的旗舰影像非凡，并且这也是首次登陆轻薄折叠。此外，这款产品还搭载了国密认证安全芯片，隐私安全加密守护，十分适合商务人士。分屏的高效便捷体验，开启新商务时代!OPPO Find N3 将于10 月 27 日 10:00 正式开售。