《王者荣耀》公布新一批高帧率机型，魅族20系列赫然在列！

【天极网手机频道】最近，手游《王者荣耀》公布了新一批支持超高帧率的机型，其中就包括了仍未发布的华为MatePad Air、拯救者平板Y900以及魅族20系列等等。

以往魅族系列机型在手游适配方面的进度并不乐观，往往会在新机推出之后才会支持一些手游特性。不过从这次魅族对魅族20系列史无前例的预热规模来看，魅族20系列想必早已被寄予厚望，自然在游戏适配以及性能提升方面拥有不小的进步。魅族20系列将全系搭载高通于去年发布的新一代旗舰芯片骁龙8 Gen 2，比起前代骁龙8系列，骁龙8 Gen 2进行了全方面升级。

在CPU方面，骁龙8 Gen 2采用1+2+2+3的架构，搭载一颗基于X3的Kryo超大核，频率高达3.2GHz，四颗频率2.8GHz的大核以及三颗频率2.0GHz的能效核心。官方宣称第二代骁龙8性能提升35%，同时功耗降低40%。

而在GPU上，骁龙8 Gen 2所搭载的新一代Adreno GPU支持硬件级光线追踪技术，在性能方面提升25%，能效提升45%。光追的概念自桌面平台显卡搭载后开始进入用户的视野，这次高通和联发科不约而同选择将这项技术带到手机平台上。

骁龙8 Gen 2利用Snapdragon Elite Gaming™特性，营造出美轮美奂的光效、逼真的阴影和自然的光照表现。骁龙8 Gen 2硬件级光追支持虚幻引擎5和Metahuman框架，可以渲染渲染更加真实的游戏人物，为用户带来无可匹敌的沉浸感。最重要的是，Adreno GPU还成为全球第一个支持Vulkan1.3 API以及OpenGL ES 3.2的移动平台，带来30%的Vulkan性能提升。

如此强大的芯片硬件提升，为魅族20系列的性能跃迁提供了基础，在发布之前就能直接支持《王者荣耀》高帧率模式。除此之外，魅族20系列全系支持80W快充、柔性直屏、50MP SMAOIS大底主摄、超声波屏下指纹，其中魅族20 Pro还拥有50W无线快充以及5000mAh的超大电池。同时魅族20 Pro柔性直屏还将采用三星E6基材，分辨率高达2K，最高峰值亮度可达1800尼特，并且支持魅族自研自适应屏幕刷新率，能够在1-120Hz之间自动调节。

不同于Pro系列，魅族20标准版虽然也采用了柔性直屏，但是一块144Hz的动态高刷电竞屏，分辨率没有达到2K，支持10.7亿色高动态范围显示。魅族20系列将会标配LPDDR5X和UFS4.0。而魅族20 Pro将会提供12+512的存储规格，并且会提供至少三种机身配色。此外，魅族20 Pro还将支持UWB超带宽功能，以实现高精度的识别车主方位，靠近自动解锁/离车自动上锁。UWB不同于传统的通信技术，它通过发送和接收，具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此，它可以实现频谱上的超宽带(带宽在500MHz以上)。

这一次魅族20系列还针对信号大做文章，采用13根电竞级高能天线，进行20种技术方案赛马调优。根据魅族内部人员的说法，此次魅族20系列的信号将直接来到行业内TOP级的位置，并且在一些极端环境下依然可以提供极佳的信号质量。最近两年手机信号越来越成为用户关注的重点，魅族20系列这次发力信号，可以说是方向对了。

对于粉丝和用户而言，魅族20系列缺席已久，整整跳票两年令无数魅友翘首以盼。此次魅族将于3月30日召开魅族领克无界生态发布会，也让不少用户所期待，尽管先前魅族科技的超前瞻预热引起许多用户的不满，但凭借扎实的配置以及极具匠心的设计和升级，依然收获不少粉丝的热爱。