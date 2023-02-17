iPhone15 Pro渲染图曝光 充电接口改用USB-C端口

【天极网手机频道】去年，欧盟议会通过了一项法案，从2024年底开始，所有手机、平板电脑、数码相机、便携式导航系统等便携智能设备新机都必须使用USB Type-C的充电接口。其中，受影响最大的手机厂商当属苹果、按照苹果的产品发布节奏，最迟将在iPhone 16系列产品上采用USB Type-C充电接口。而从近日曝光的渲染图来看，iPhone15 Pro可能会先行采用USB Type-C充电接口。

根据国外科技媒体的爆料信息，iPhone 15 Pro在设计与功能上均有一些变化。充电接口方面，将会改用USB Type-C端口;边缘采用弧形设计，与中框形成更无缝的过渡;静音开关重新设计，类似于电容式的按钮;背面摄像头更加凸起，可能采用了更大的传感器;屏幕方面，边框会更窄，保留了灵动岛设计。

从以上的信息来看，对比近几代的iPhone产品，iPhone 15 Pro的外观设计变化还是比较大的，屏幕、中框、按键、摄像头以及充电接口都进行了或大或小的调整。尤其是USB Type-C端口地采用，这不仅将会改变iPhone用户的充电习惯，更意味着统一充电接口的时代即将到来。不过，令人担忧的是，苹果是否会依旧采用之前的策略，购买手机不赠送充电器，那么用户购买iPhone 15系列产品的购机成本也会有所提高。

此外，目前市面上的共享充电宝，采用的仍是之前的充电接口或充电协议。随着iPhone 15系列的发布，许多品牌的共享充电宝可能要重新进行设计，同时减少Lightning充电接口的产品，这对于共享充电宝厂商来说同样是不友好的。当然，如果苹果采用的充电协议与共享充电宝USB Type-C接口的充电协议符合，那么预计厂商也不用进行大范围地调整。