OPPO Find N2 Flip慕紫高配版上市，售价6999元！

【天极网手机频道】去年，OPPO发布两款折叠屏机型，分别为OPPO Find N2和OPPO Find N2 Flip，其中后者凭借独特的设计以及小巧的机身深受国内市场欢迎。3月3日，OPPO官方正式宣布，OPPO Find N2 Flip折叠屏手机慕紫16GB+512GB高配版今日上市，售价6999元。

OPPO Find N2 Flip于去年正式上市，拥有流金、雅黑、慕紫三款配色，同时采用自然3D曲线机身，贴合手掌设计。对于转轴处的水波光影纹理，采用微米级雕刻工艺和无缝闭合的设计。不过根据爆料，国际版OPPO Find N2 Flip只提供星光黑和月光紫两种配色，相较国内版本不仅是配色数量减少，而且在命名上也有所不同。

配置方面，OPPO Find N2 Flip搭载一块6.8英寸的E6材质超平整镜面折叠屏大屏，屏幕平整度提升 50%，支持120Hz的高刷新率和1600尼特的局部峰值亮度，同时拥有P3广色域以及HDR10+，屏幕参数十分豪华。OPPO Find N2 Flip搭载天玑9000+旗舰芯片，拥有4300mAh的电池，支持44W闪充。配合Color OS超算平台，能够轻松坚持一整天。

而在OPPO Find N中备受好评铰链设计，OPPO也在OPPO Find N2 Flip中进行了全面升级。OPPO Find N2 Flip采用超轻固精工拟椎式铰链，经过40万次折叠，并且号称是通过莱茵折叠无忧认证的手机。此外，Find N2 Flip也是行业首个支持双卡双5G的小屏折叠手机。

在软件方面，OPPO也为折叠屏带来了系统级的优化。OPPO Find N2 Flip更多地将软硬件结合体现在外屏中，OPPO表示小折叠手机的外屏既不能只是简单的“通知栏”，也不应该是过于复杂的“小手机”界面。因此在OPPO Find N2 Flip这块大外屏上，带来了全新的轻交互体验「任意窗」，满足“即用即走”的需求。

该交互支持多场景服务卡片，用户无需展开手机即可查看日程、天气，使用相机、计时器、耳机等系统功能以及小红书等第三方应用。而这种将大部分轻任务放在外屏解决的方式，也在很大程度上避免用户解锁手机的繁琐，直接就能通过外屏解决需求。尤其是遇到电子支付场景下，用户完全不用打开手机，外屏直接会显示付款码，大大方便用户。

此前OPPO Find N2 Flip官方定价为8GB+256GB的售价为5999元，12GB+256GB的售价为6399元，顶配16GB+512GB的售价为6999元，不过并没有慕紫版本，这次慕紫高配版的上市也弥补了不少用户的遗憾。作为OPPO旗下首款翻盖式折叠屏，OPPO Find N2 Flip也成功走向海外，在前不久正式在海外开售。