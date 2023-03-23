华为P60系列正式发布，支持双向北斗卫星通信，4488元起售！

【天极网手机频道】3月23日，华为召开春季期间发布会，带来全新一代华为P系列旗舰手机华为P60系列，官方表示华为P60系列将传承美学基因，引领影响创新，在移动影像和美学设计领域再攀高峰。

此次华为P60系列包含华为P60、华为P60 Pro以及华为P60 Art三款机型，其中华为P60和华为P60 Pro采用相同的设计语言，延续P系列设计哲学，采用凝光之眼设计。同时搭配全新玲珑四曲面，能够让用户获得圆润手感。华为P60和华为P60 Pro提供翡冷翠、羽砂黑、羽砂紫以及全新配色洛可可白四种颜色，其中洛可可白将作为该系列机型的主打配色。

华为P系列一直以来都引领行业内手机设计风潮，此次P60系列中的洛可可白可谓是华为P系列中的集大成之作。在发布会上，华为终端BG CEO余承东表示，“华为P系列外观持续引领行业设计，展现华为P60系列领创性的美学ID工艺设计，将再次引发行业对于美学设计的思考”。这款配色在业界首创凝光贝母工艺，实现天然珍珠般的自然纹理，由于这种自然纹理的不可复制性，因此每个用户所拿到的P60 Pro洛可可白配色都是独一无二的存在，这也让手机设计美学再登新高度。

不同于P60和P60 Pro，华为P60 Art则是在外观设计中别具一格，定位在Pro之上。这款机型是华为巴黎美学研究所设计，采用不规则摄像头排布，灵感来自于海岛，并且提供流沙金和蔚蓝海两种配色。在蔚蓝海配色的P60 Art中，整个后摄模组形似一座孤岛，当用户放在桌面上转动机身，后盖上渐变的蔚蓝色仿佛延绵不断的海浪扩散而去，视觉体验十分出众。

华为P60全系采用玲珑四曲昆仑玻璃，配了6.67英寸OLED大屏幕，支持1-120Hz无级LTPO自适应刷新率。同时得益于自研X-Ture华为临境显示技术的加持，华为P60系列还是全球首款获得获得德国莱茵TUV专业色准双重认证的手机，并且支持IP68级防尘防水。

在华为P系列一向擅长的影像系统方面，此次华为P60系列全面升级长焦影像，主打暗光长焦系统。华为P60系列业界首创超聚光主摄，支持F1.4-F4.0十档物理光圈智能可变，进光量与业界旗舰手机iPhone 14 Pro Max相比提高了191%，搭配全新XD Fusion Pro质感引擎，可清晰捕捉暗夜微光。P60的另外两颗摄像头是1300万像素的超广角摄像头和 1200 万像素潜望式长焦摄像头。

P60 Pro则不同于标准版，虽然主摄和超广角与P60保持一致，但是长焦换成4800万像素的3.5倍光学变焦潜望式长焦，长焦进光量比iPhone 14 Pro Max多出惊人的488%，此外业界首发三轴传感器位移式防抖，防抖能力提升58%。业界首创超聚光夜视长焦，拥有F2.1超大光圈，是业界最大光圈潜望式长焦。P60 Art更进一步，在P60 Pro的基础上将超广角摄像头升级到了4000万像素，拥有更好的影像表现。

最重要的是，华为P60系列是全球首款支持双向北斗卫星消息的大众智能手机，无地面网络信号时，能发送、也能接收到对方回复的消息。华为P60系列搭载灵犀通信技术方案，灵犀天线、灵犀网络、灵犀算法三重革新技术，采用全新天线技术、多模低辐射天线，低频段信号增强2dB+，中高频段信号增强超强信号1.5dB+。

华为P60全系采用骁龙8+ 4G处理器，同时内存标配8GB，首发HarmonyOS 3.1系统，并没有为消费者提供更大的内存可选项。价格方面，华为P60：128GB 4488元;256GB 4988元;512GB 5988元。华为P60 Pro：256GB 6988元;512GB 7988元。华为P60 Art：512GB 8988元;1TB 10988元。

华为P60系列无论是在影像方面还是设计方面，都再次引领行业浪潮，尤其是影像方面，此次华为P60系列在暗光长焦上的开挂表现无疑为整个手机行业在影像系统中指明方向。同时，更加精致的设计加上大胆的机身材质使用，使得华为P60系列整机质感超前，远超同类产品，可以说这一次华为P系列又走在了整个行业前面。