vivo X Fold2和X Flip明日开售：体验全面超越，提供多种版本可选

【天极网手机频道】vivo在上周正式亮相了X Fold2和X Flip两款折叠旗舰，蓝厂在补齐小折叠产品布局的同时，为折叠旗舰市场带来了更多选择，市场反馈颇为热烈，预售当天即告售罄。4月28日，这两款新机将正式全平台开售，如果近期有换新折叠屏的朋友可多关注。

超越直板旗舰，vivo大小折叠开启新一轮换机潮

天极网了解到，vivo坚持“先旗舰，后折叠”的产品理念，vivo X Fold2一经发布便再次捅破折叠屏行业天花板，带来了“七项折叠屏全球唯一”。

配置方面，vivo X Fold2搭载全球唯一的2K+ E6旗舰双主屏，8.03英寸的内屏尺寸继续霸榜折叠屏天花板;第二代骁龙8 SPU定制旗舰芯片，与LPDDR5X、UFS4.0共同组成了“性能铁三角”;等效4800mAh的远航大电池，配合全球唯一的120W双芯快充和50W无线闪充，最快26分钟即可充满全部电量;另有行业最大面积VC液冷散热、3D超声双屏幕指纹、5G+、Wi-Fi7和无线无损Hi-Fi。可以说，vivo X Fold2是集高端旗舰配置于一体的全能折叠屏王者。

体验方面，在实现轻薄手感的同时，vivo减重不减质，全新的超耐久轻量铰链以更好的稳定性和耐疲劳强度，通过了40万次莱茵TÜV折叠无忧认证，将折叠寿命提升了33%。影像方面，搭载自研芯片V2，配合与索尼合作定制的5000万像素VCS仿生光谱大底主摄，以及蔡司Cinematic电影模式和4K芯片级“夜视仪”功能，为用户带来全新的悬停蔡司影像系统，可实现悬停星空等大屏折叠影像体验。软件方面，通过OriginOS 3系统深度适配，vivo X Fold2给用户带来更高效、更便捷的商务办公和悬停应用体验。

此外，vivo X Fold2共有华夏红、天青蓝、弦影黑三种配色方案，辅以素皮玻璃的材质拼接，以及摄像头装饰圈的三角坑纹设计，实现了中式传统文化与现代科技美学的完美融合。

作为一款时尚折叠旗舰，vivo X Flip主打一个“好看”，不过它可是“最强小折叠”。它采用一体化审美，经典菱格纹与素皮材质将法式浪漫的基因融入，让小折叠也能拥有小香包的时尚专属。折叠后仅有一个粉饼盒大小，温柔浪漫的菱紫配色，搭配手机壳和珍珠星环链，绝对是小姐姐们炸街LOOK的必备单品。

超好玩的3.0英寸行业最大横向外屏，是X Flip的种草必杀技之一。无论刷微博、抖音、小红书，还是看剧、追番、听音乐，外屏快捷交互都能轻松拿下。6只可爱炸裂的电子萌宠，更是好玩到了心坎里;自定义百变壁纸，让你能够随心定制壁纸，展现个性魅力。打造专属于你的独一无二的手机风格。

影像方面，作为一款“超好拍”的小折叠，X Flip独特的柔光化妆镜功能，能够高度拟真上妆效果，素颜也能拍出带妆感;解放双手，无需帮手的悬停自由拍功能，让自拍成功拍出“他拍感”;更有横握DV模式，让你拍普通影片也能有复古电影感。

配置方面，vivo X Flip搭载第一代骁龙8+旗舰芯片，配有等效4400mAh电池和44W超快闪充，在性能、续航等方面带来了“超安心”体验，让小折叠从此只美丽，不废物。

多种版本可选，加量不加价

此次，vivo X Fold2提供了12GB+256GB和12GB+512GB两种配置，售价分别为8999元和9999元。 X Flip同样提供了12GB+256GB和12GB+512GB两种配置，售价分别为5999元和6699元。

如果是高端商务人士，将手机作为生产力工具的话，建议购买 X Fold2，如果是时尚小姐姐的话，建议购买X Flip，毕竟小折叠还是一个“万能时尚配饰”。

自两款折叠屏发布以来，众多知名数码博主和科技媒体，对其在性能、影像、外观ID等方面的惊艳表现也是称赞不已，“当今折叠品产品最优解”，“能当主力机的折叠屏”等高度评价。明天，vivo大小折叠将正式开售，感兴趣的朋友可多关注。