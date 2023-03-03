联发科展示卫星通信技术，5G NTN将提供应用支持！

【天极网手机频道】自从去年华为和苹果推出手机端卫星通信技术之后，高通和联发科也坐不住了，相继推出基于自己平台的卫星通信技术。在MWC世界移动通信大会上，联发科展示了3GPP 5G非地面网络技术，将在之后为智能手机提供双向卫星通信应用支持。

联发科基于3GPP NTN标准的独立芯片组MT6825可集成到旗舰智能手机中，提供卫星通信体验。在未来几年内，联发科的卫星通信产品组合将基于3GPP 5G R17标准，发展IoT-NTN和NR-NTN技术。联发科即将推出的NR-NTN芯片组将为设备提供更高连接速率，适用于导航和实时通信等应用。

据介绍，IoT-NTN解决方案采用了独立的芯片组设计，易于设备制造商将双向卫星通信技术集成到智能手机等5G和4G设备中。不同于其他非标准化的解决方案，联发科采用3GPP R17 NTN开放标准，对OEM厂商或运营商而言，无需针对特定单一规格研发产品。联发科表示，首批采用联发科卫星通信技术的智能手机也将推出，更多设备将在今年陆续亮相。此外，联发科还将分享下一代5G非地面网络技术，以迎接未来支持卫星通信的新型设备。

除了支持3GPP R17 NTN标准，联发科称MT6825 IoT-NTN芯片组还具备其他多项功能：可连接地球同步轨道(GEO)卫星，易于转换为3GPP NTN标准卫星网络使用;允许设备自动接收来自卫星的信息;可助力设备拥有更长的电池续航时间，高度集成式设计有助于加速产品上市进程。

无独有偶，年初的CES 2023上，高通就先一步联发科推出Snapdragon Satellite，是全球首个基于卫星的双向消息通信解决方案，将会为旗舰级智能手机提供更多可能性。高通计划将基于卫星的连接带到下一代安卓智能旗舰手机中，为三星以及一众安卓厂商提供一种类似苹果iPhone上卫星通信的功能。据悉，Snapdragon Satellite是卫星公司Iridium提供的解决方案，目前高通已经发布的骁龙8 Gen 2移动平台将内置这一方案，而使用该方案的旗舰手机将于今年下半年正式问世。

高通介绍，Snapdragon Satellite将首先应用于紧急消息，就像华为Mate 50系列和iPhone 14系列中所采用的卫星通信技术一样，能在紧急时刻为用户提供紧急通信功能。高通表示，在信号不佳的地区和野外或者是农村都可以使用这一技术，这也就意味着这项技术的使用场景并没有局限在紧急场景下，而是任何时候用户都可以通过它来对外通信。

据悉，这项技术将会先在智能手机上实现，后续也将拓展至笔记本、平板、物联网、汽车等多平台中，基于这项技术，厂商可以开发更多功能，为用户提供独特的卫星连接技术，以实现在任何场景下的卫星通信，避免紧急情况下的失联等问题。

在华为与苹果抢占先机之后，高通与联发科也未曾马虎，紧随其后开始布局卫星通信领域。可以预见的是，智能手机的战场已经从地面来到天空，未来卫星通信技术将成为智能手机的标配功能。