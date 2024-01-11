华为nova 12 Ultra即将开售，全能人像实力圈粉，年末换机又多了一个选择

【天极网手机频道】在华为nova 12/12 Pro首销当日，线上线下均掀起了一波抢购热潮，随着用户陆续收货首批评价也已出炉，像nova 12 Pro就收获了颇高好评率，而这也让我们更加期待华为nova 12 Ultra的到来。

好消息是，就在明天，华为nova 12 Ultra也将正式开启首销。作为华为nova 12系列中的“顶配机型”，其在前后置影像、通讯能力、屏幕配置等诸多方面直接拉满，不难预见，其势必会再度实现口碑、销量的双丰收。恰逢年底，如果你近期正有换机打算，这款“懂年轻人”的手机非常值得了解。

当下年轻人喜欢随时拍摄影像，在记录自己精彩生活的同时也习惯在社交平台分享，因此他们对手机的影像能力极为看重。华为nova 12 Ultra前置搭载了业内领先的 6000 万追焦双摄，内置全新的中置双目立体视觉影像系统，可以实现行业独一档的0.7倍到5倍人像变焦拍摄，小到眼部妆容细节，大到多人自拍合照都能轻松实现多个黄金人像焦段的覆盖，堪称“前置变焦自拍神器”。

不止如此，华为nova 12 Ultra内置 XD Portrait 华为达芬奇人像引擎，通过“形、质、光、色”四个角度对人像图片进行深度优化，例如“形”可让我们的脸型更流畅、“质”能调整肤色、祛除面部瑕疵，再加上首创的原生、质感、妆感三种人像美颜主题，不仅避免了千篇一律的“网红锥子脸”，还能真正达到浓妆淡抹总相宜的效果。

后置镜头方面，华为nova 12 Ultra配备 5000 万物理可变光圈镜头，带来F1.4-F4.0的第二代可变光圈系统，不仅支持物理可调，更支持智能识别场景自动切换。例如在拍人像时，就可利用F1.4光圈达到突出主体虚化周围环境的效果，不管前排后排，都能拍得美丽清晰，妥妥“聚会巨会拍”;拍摄演唱会时，则智能切换到F2.0光圈，带来极具氛围感的星芒效果。简言之，无论是人像摄影时的大光圈虚化，还是夜景下的星芒捕捉，室内、户外、人像、风景，华为nova 12 Ultra都能够为我们带来“每一拍都出圈”的极致影像体验。

另外，得益于800万超广角微距镜头的加持，华为nova 12 Ultra还支持112°超广角和2厘米微距拍摄，并提供智能抓拍、智能追焦功能，拍摄过程中能够捕捉更多细节，日常记录美好、专业级的创作需求皆能满足。

卓越的影像之外，华为nova 12 Ultra在其他方面的配置也达到了同价位领先水准。采用坚固耐用的第二代昆仑玻璃，抗摔和耐磨大幅提升，再也不会担心街舞、陆冲、骑行等场景会对手机造成伤害。鸿蒙智慧通信技术的搭载则保障了在电梯、地铁等弱信号环境中，也能拥有稳定的信号及流畅的网络体验。全新的12号色搭配一体化素皮压花设计，对于“颜党”的年轻人来说可谓杀伤力十足。还有HarmonyOS 4带来的智能魔法抠图、图库超级搜索等功能等一系列智慧功能，实现了综合体验的全面进阶。官方还为用户准备了充电提示音的惊喜彩蛋，拿到真机后唤醒“小艺小艺”说“易烊千玺充电提示音”即可跳转对应设置界面进行设置，拥有独一无二的用机体验。

更值得一提的是，华为nova 12 Ultra还支持双向北斗卫星消息功能，在无人区、荒漠、山顶这类无地面网络信号的地方，也能与外界保持双向信息沟通，时刻守护天生爱冒险的年轻人的安全。

总而言之，在影像能力、通信体验、外观颜值、屏幕素质等方面皆很出色的华为nova 12 Ultra，势必会给年末的中端机市场带来一股强大的冲击力，成为该领域最炙手可热的机型。

最后再提醒大家一下，华为nova 12 Ultra即将在1月12日10:08开启首销，此前开售的华为nova 12及nova 12 Pro均收获了一致好评，而作为系列产品中的佼佼者，nova 12 Ultra的综合体验更是毋庸置疑，近期有换机意向的朋友千万不要错过了!