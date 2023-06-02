OPPO 618开门红：30分钟累计销量超去年全周期

6月2日，OPPO公布了618销量情况，数据表现亮眼。OPPO&一加品牌30分钟内累计销量超去年全周期，4000+价位段销售额同比增长160%。其中，OPPO Find X6 Pro、OPPO Reno10 Pro+、OPPO K10x等多款热门单品成为该机价位段销量冠军。

OPPO Find X6系列作为最强直板旗舰，在618期间受到了极高的关注，其中OPPO Find X6 Pro成为天猫6000+元价位段安卓手机销量&销售额冠军。该系列主打影像体验，搭载超光影三主摄，全系引入了暗光长焦功能，可以轻松应对各种拍摄场景，带来影像拍摄体验的全新突破。

Find N2系列通过引领折叠行业的硬件、软件和交互创新，极大提升了折叠屏手机的用户体验。OPPO Find N2系列在2023年一季度，成为中国折叠屏手机市场份额和销量双冠军，深受市场青睐。

目前，OPPO618年中大促仍在各大电商平台持续进行中。自6月1日起，消费者购买OPPO Find N2系列至高享24期免息活动，下单OPPO Find N2 Flip还限时获赠「一搭入夏」手机壳礼盒。

购买OPPO Find X6系列手机，亦有机会享至高24期分期免息、获赠价值¥499的超影像礼盒等多重优惠福利。更多大促资讯敬请关注OPPO官网和OPPO官方公众号、微博等渠道。