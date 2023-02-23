苹果无创血糖监测技术取得突破 Apple Watch有望搭载

【天极网手机频道】在智能穿戴领域，苹果所推出的产品，同样在市场中占据很大的份额。根据市场调查机构Counterpoint数据显示，苹果Apple Watch在2022年智能手表市场处于主导地位，其出货量占比为34.1%，总营收占比为60%。因而关于Apple Watch的动态，也备受很多消费者的关注。

近期，苹果公司在无创血糖监测技术方面取得了突破性进展，未来可能会在Apple Watch搭载使用该技术。据了解，无创血糖监测技术摒弃了传统的验血方法，而是借助于苹果所开发的一种硅光子芯片实现血糖监测。具体来看，通过激光将特定波长的光发射到皮肤以下的区域，检测组织液中的葡萄糖，然后光线再以指示葡萄糖浓度的方式反射回传感器，最后通过算法确定一个人的血糖水平。

从这项技术所展示出来的特点来看，它是依托于芯片算法、激光技术、皮肤接触来实现血糖监测的。这也就意味着，在苹果的产品中，Apple Watch无疑是最合适的载体，同时也符合智能手表在生命健康领域的应用。因而，如果该项技术能够实现突破甚至落地，未来的智能手表完全有可能能帮助用户监测血糖，再一次丰富智能手表的用途。

从去年发布的新款Apple Watch来看，苹果对于智能手表采取了两条不同的道路。一方面，推出专业级别的手表，面对有专业运动需求的用户，帮助他们记录各项运动数据。另一方面，则是综合性较强的健康智能手表，适合普通用户佩戴使用。不过，随着功能的愈发完善，Apple Watch本就不强的续航会面临更大的考验，所以其续航能力同样需要同步提升，才能满足用户的更多功能需求。