OPPO Find N3 Flip官宣：携手舒淇诠释优雅风尚，后置三摄影像全面升级

【天极网手机频道】8月24日，@OPPO官方微博宣布将于8月29日发布下一代小折叠标杆 Find N3 Flip，并宣布携手时尚影像家舒淇，以她不被定义又富有张力的风格，共同书写前沿科技与优雅美学交融的新篇章，诠释专属于 Find N3 Flip 的优雅风尚。

OPPO 时尚影像家 舒淇

从官方透露的海报来看，Find N3 Flip这一次带来优雅蜕变的全新设计。月光缪斯的新配色以暖调的奶金色系，凝聚优雅风华，在光影流转间，释放璀璨魅力。Find N3 Flip 充分继承了 OPPO Find X6 影像旗舰系列的专业相机设计语言，使得 Find 旗舰系列的家族设计符号再次统一。环宇设计将三颗强大的摄像头铸于一体化的布局之中，于方寸之间淋漓尽致地展现非凡的影像能力。

OPPO首款小折叠屏手机推出后即获得积极的市场反馈。据 Counterpoint 统计， Find N2 Flip是2023 年1-6月国内最畅销的折叠屏手机，并斩获小折叠市场 31% 的份额。凭借Find N2 Flip优异的市场表现，OPPO以20%的折叠屏手机市场份额，持续引领这一新兴市场的发展。

同时，OPPO 宣布将于8月29日同日发布全新一代 Watch 4 Pro，引领全智能旗舰。OPPO Watch 4 Pro保持了智能体验与硬件配置的领先水准，并继承了OPPO独特的寰宇曲面设计与LTPO常亮屏幕。全面升级的新一代质感设计，采用一体精钢中框与陶瓷底壳，机身侧面具有金属拉丝纹理，配合定制常亮表盘与机械纹理表冠，实现优雅且硬朗的视觉美感，由内到外地展现旗舰水准。

目前，Find N3 Flip 及 OPPO Watch 4 Pro新品已进入预热期，后续官方将带来更多详细信息。8月29日14:30将正式举办新品发布会，届时天极网将持续跟踪并实时报道，敬请关注。