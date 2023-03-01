苹果继续向Globalstar投资2.52亿美元，将在卫星通信领域持续发力！

【天极网手机频道】去年苹果发布iPhone 14系列，首次在iPhone机型上搭载卫星技术，而这项技术的来源正是苹果的合作伙伴Globalstar。近日有消息称，苹果在和卫星通信公司Globalstar达成合作并投资50亿美元后，再次以贷款形式向该公司投资2.52亿美元，折合人民币约2.52亿美元。

根据美国商标和专利局公示的报告，苹果获得了一项卫星通信技术专利，包括控制电路和天线模块阵列，涵盖中地球轨道和低地球轨道卫星。苹果在专利中明确提及了“Satellite Connectivity Group”，这表明苹果未来将会加大对卫星服务的支持力度，并在此基础上开发更多的实用功能。

不过目前苹果的卫星通信技术有着很强的地域限制，且这项服务并不是一直免费，而是前两年免费，在美国和加拿大地区率先推出。也就是说其他地方的用户或许无法体验到这一技术，之后推广到其他设备甚至是苹果尚未发布的苹果汽车中，大概率也会存在这一限制，将会极大降低使用场景。

从iPhone 14系列中所搭载的卫星技术来看，中国大陆、香港以及澳门地区的机型并不具备此项功能，即使身处支持的国家手机也无法提供此项功能。根据官方文档，在其他地区购买的iPhone 14如果到了美国境内也是能使用卫星通信的，比如说日版等等，但中国地区则是完全屏蔽。

但目前还不知道苹果这次是在硬件层面进行了阉割，还是在软件方面做了限制。不过可以确定的是，苹果在软件层面是绝对不会放开这项功能的。可能是受到国内的法律限制，所以这项功能对于国内的用户来说，等同于无。

根据苹果官方的说法，在理想条件下，手持iPhone 14 Pro的用户可以在15秒内发送一条消息，而在光线充足的树下，可能需要一分钟以上。在连接后，iPhone会自动将用户的位置、医疗ID和电池电量发送给救援人员。

iPhone 14支持卫星通信紧急求助，基于研究两年时间打造的定制组件、特定软件，可以连接特定的卫星频率，发送消息，再通过基站、中继中心，传达给救援机构。也就是说，苹果的想法是让这项功能可以在紧急时刻对身处险境的用户提供必要的帮助。

不过这也无可厚非，毕竟苹果卫星通信技术在发布之初就曾强调，这项功能仅支持美国和加拿大地区，并且已经在设施、技术和人员方面耗费了4.5亿美元。该技术的工作原理是让用户的紧急信息通过卫星转发至地面设施，以此让没有信号的iPhone用户取得与外界的联系。

同时，苹果的卫星技术采用的是Globalstar公司的低轨通信卫星。低轨道卫星最大的问题是，绕地球运行周期较短，这就导致用户想要用iPhone来和卫星通信除了搜星之外，还要追随卫星的移动轨迹，让手机上的天线始终对准卫星。当用户使用这一功能时，就需要进行繁琐的操作。

苹果为了减少传送时间，通过自定义短文本压缩算法，可将消息大小减少3倍，同时在能够清楚看到天空的环境下，做到发送信息仅需15秒，还支持卫星共享。功能看起来虽然十分丰富，但实际上用户无法自定义信息内容，只能使用苹果预设的短语。

可以看出，苹果未来几年确实有押注这一领域的打算，否则也不会向合作伙伴重金投资这么多。不过按照苹果的惯例，如果卫星通信领域将是未来的趋势，那么极有可能收购该公司，毕竟已经不少科技公司被苹果收入麾下，继续为苹果设备提供支持。