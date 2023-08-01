面向未来笃定前行，OPPO 2023年度“微笑提案”致善创新共创美好

【天极网手机频道】在国内科技行业里，越来越多追求长期主义的品牌重视企业良性发展，致力于通过科技为更多人创造美好智慧生活。这既是可持续发展的现实需要，也非常符合科技行业的发展趋势。OPPO作为以创新驱动的科技先驱，这些年一直秉持“科技为人”的理念致善创新，为更多人享受创新技术带来的便利。7月31日，OPPO 2023年度“微笑提案”中国区路演活动延续致善创新理念，带来了更多科技创新与应用。

天极网了解到，本届“微笑提案“围绕“科技为人”和“绿色未来”两大课题，在全球66个国家及地区面向科技创新工作者、创业者征集到687个提案，为上届的1.3倍。2023年中国区路演入选的15项优秀提案中，“绿色未来”课题方向占比41%，“科技为人”课题方向占比59%。

其中“科技为人”课题上有10个提案入选中国区路演，覆盖了健康、无障碍与适老化设计等领域。“绿色未来”课题则是基于 OPPO 发布的 2050 年自身运营实现碳中和目标，征集环境保护、低碳发展相关并可应用于消费类电子产品的创新技术解决方案。有5个优秀提案入选中国区路演，其中包括碳排管理、循环利用、能源替代、新材料等创新产品与解决方案。

最终评选出TOP 5提案进入OPPO“微笑提案”全球决赛路演，今年10月与美国波士顿、泰国曼谷两个赛区路演TOP 5提案一起参与微笑提案加速营，与OPPO高管、技术和投资团队、行业伙伴深度交流、并进入全球决选路演。最终在决选中胜出的TOP 5提案将获得35万人民币(税前)奖金，并与OPPO及其合作伙伴展开商业与技术合作的机会。同时，活动还评选出“媒体之选”与“致善创新”两大获奖提案。

作为媒体观察团的一员，天极网发现“微笑提案”每年都会带来诸多让人心头一暖的提案，比如往年的糖糖圈、视觉受损解决方案，今年的AI修复走失宝贝照片、智能助盲读屏、无感健康检测等等。这些科创者和OPPO一样，在智慧健康、科技无障碍、环保和低碳领域默默前行。

在天极网看来，OPPO“致善创新”不是为了营销而喊个口号，它已经融入品牌血液的理念，是OPPO坚定追求的长期目标。很多在健康、环保上的创新在短期内可能不会带来利润反馈，但长期的用户价值、社会价值是巨大的。所谓让科技有温度，让生命有厚度，用户是能切身感知到的。我们也期待OPPO微笑提案未来有更多的创新技术方案落地，通过致善式创新科技共创美好未来。