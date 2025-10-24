【天极网手机频道】10月23日，荣耀全球开发者大会暨AI终端生态大会(HGDC.2025)在深圳坪山举办，荣耀钱包“耀行卡”也在期间正式发布。荣耀钱包“耀行卡”是安卓首家支持“先乘后付”的数字交通卡，具有“无需充值，一刷即走”的特点。耀行卡无需开卡费、无需提前充值、即乘即扣，全国330多个城市可用，这是智慧交通领域的又一次全新突破，可为用户带来更便捷、更高效的智慧出行体验。

发布会现场，荣耀钱包邀请生态伙伴――潇湘一卡通、江苏交通一卡通、北京市政交通一卡通等3家交通卡公司、支付宝等支付渠道伙伴，联合宣布“耀行卡”产品正式发布。耀行卡产品将按不同手机型号分批逐步向用户开放，届时用户可在荣耀钱包app中开通和使用。

技术赋能，重构智慧出行新体验

相较于传统的NFC交通卡，耀行卡具备“先乘后付”的创新亮点，用户无需充值即可随时随地开卡，乘车费用将通过绑定的支付渠道自动结算，有效避免了余额不足或忘记充值带来的出行不便。同时，耀行卡支持在息屏、无网甚至无电状态下直接“碰一下”乘车，大幅提升出行可靠性与效率。目前，耀行卡已支持全国超过330个城市(含港澳地区)的公交、地铁互联互通，覆盖绝大多数公共交通场景，真正实现“一卡通行全国”。

一直以来，荣耀钱包秉承“让出行更简单”的理念，为用户提供安全、便捷、智慧的出行与生活服务。持续深耕用户体验创新，推动多项技术优化落地。荣耀MagicOS互联网业务部总经理尤勃表示：“我们将不断拓展智慧出行的服务边界，满足用户对品质出行与个性表达的双重期待。”

生态共建，探索出行更多可能

发布会现场，湖南潇湘支付有限公司董事长、湖南潇湘一卡通科技有限公司马晓辉表示：“此次与荣耀双向奔赴耀行卡，不是偶然，而是技术同频的必然。”双方携手推出耀行卡，以用户体验为初心，代表着双方合作从“功能实现”到“体验最优”的跨越式进阶。

江苏交通一卡通有限公司副总经理、江苏省交通一卡通互联互通协会秘书长张力平在发言中表达了对未来合作的展望：“江苏一卡通愿以开放、务实的态度，携手荣耀等有创新、有技术的厂商，以用户城市生活需求为导向，推动交通服务与生活场景深度融合，让交通卡不再只是出行工具，而是成为生活的好帮手。”

支付宝公共出行行业总监张拓表示，耀行卡作为支付宝与荣耀钱包合作的闪亮起点，依托双方领先的平台技术和生态优势，实现了出行体验的全面跃升。未来，双方将继续携手，在产品丰富度升级、智能用户运营、AI驱动服务三个核心维度深化探索，共同书写智慧、便捷、可持续的未来出行新篇章。

随着耀行卡的正式发布，数字交通体验正迈向新的阶段。未来，荣耀钱包将继续携手各方合作伙伴，以技术创新持续优化出行服务的每一个环节，让智慧科技融入简单生活，让用户每一次出发都更加从容自在。