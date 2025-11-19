【天极网手机频道】荣耀500系列将于11月24日正式发布。为带给消费者更多权益，京东携手荣耀打造先人一步加速换新计划，下单荣耀500系列还可享限量权益随心选，包括荣耀蓝牙耳机、尊享服务保(含京东1年碎屏保+1年镜头保+半年延长保)、限量代言人光栅卡套装、限量苹果暖手宝、限量羽西白玉防晒霜50ml，五项权益可任选一项。即日起，消费者可到京东预约新机，方便发布会后第一时间下单。

来京东预约荣耀500系列，可1元锁定“龙马金绳”真金礼盒，含真金手机贴、耳机包盲盒、手机链、冰箱贴，店铺会员或京东PLUS会员或认证学生仅需0.01元即可锁定该权益。此外，来京东参与荣耀500系列预售，可享至高12期免息、赠1年后盖宝+2年电量宝+365天只换不修、学生购机赠充电宝、赠价值500元新机权益礼包、评论晒单赢好礼、以旧换新至高补贴1200元等福利。

为进一步满足消费者新品国补换新需求，给予用户更多“抢鲜”权益，京东携手荣耀等3C数码厂商、运营商及回收企业，发起“京东先人一步加速换新计划”――消费者在京东下单3C数码新品可享国家补贴叠加以旧换新补贴、京补合约等多重补贴福利。同时，在新品服务权益加码的基础上，消费者还可享受“权益随心选”这一全新购新方式，获得更加自由灵活的换机体验。想要先人一步到手荣耀500系列，那就快来京东预约，发布会后第一时间下单吧。