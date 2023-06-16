上大学推荐买什么手机？OPPO Find X6耐用四年

【天极网手机频道】高考刚刚结束，恰好遇上618大促，各种优惠活动不断涌现。作为一个准大学生，或许需要更换一台经久耐用的手机，满足四年大学学习与生活所需。而旗舰手机汇聚了行业内多项顶尖配置，完全能够扛得住四年的考验，尤其是手机耗材中的电池，最好是用四年后依然耐用，最好价格不要太贵，那在如此众多的旗舰机中，小编重点推荐这款能够带给你全方位优异体验的旗舰手机――OPPO Find X6。

从配置上来看，OPPO Find X6主要搭载旗舰芯天玑9200移动平台，其采用“1超大核+3大核+4小核”的八核架构，与LPDDR5x与UFS4.0共同构成“性能铁三角”，性能水平完全能够比肩高端旗舰，同时也能控制好功耗，保证手机持久稳定的性能释放。这也就是说，在这“性能铁三角”的加持下，未来的几年内，它的性能是足以满足用户多场景需求的。即使是重负载游戏场景下，OPPO Find X6也不会存在任何掉帧、卡顿的情况。

OPPO Find X6的另一大特色是影像水平，它主要搭载“5000万像素IMX890广角镜头+5000万像素IMX890长焦镜头+5000 万像素JN1超广角镜头”的后置三摄影像模组。从硬件上来看，这一整套配置属实是旗舰水准，在白天光线充足的情况下，拍摄出的画面与高端旗舰并不会存在太大差距。而在暗光或弱光的夜晚场景下，由于马里亚纳X芯片超强的算力，也能够帮助用户拍出清晰纯净，色彩准确的夜景照片。

更为重要的是，OPPO Find X6与哈苏共同调试的哈苏滤镜，能够准确还原环境中真实的色彩，保证画面整体的色彩表现力。而在前置方面，OPPO Find X6系列还拥有3200万像素前置摄像头，支持HDR、美颜等功能，并且可以录制1080p视频，能够满足学生日常自拍、合照等需求。

为了进一步提升用户的体验，OPPO Find X6配备了一块6.74英寸1.5K AMOLED曲面屏，它支持2772×1240分辨率、93.90%屏占比、1450nit局部峰值最高亮度、HDR10+、100%DCI-P3色域以及10.7 亿色的色彩等显示特征，能够对照片中光源、天空等高光区域进行高亮显示，把画面的动态范围还原到最真实的程度。

当然，作为一款旗舰，OPPO Find X6的颜值也绝对符合年轻人的喜好。它主要提供了雪山金、飞泉绿、星空黑三款时尚配色可选，每一款配色都具备独特的视觉感，满足不同用户对于色彩的追求。同时，基于专业相机设计元素，后置摄像模组采用全新“环宇设计”，将三颗尺寸惊人的镜头分布在上下两层，带来了更加均衡和谐的视觉观感。

此外，OPPO Find X6还配备了4800mAh电池以及80W超级闪充，充电与续航水平同样出色，日常使用一天并没有多大问题。为了进一步提升电池的使用寿命，OPPO Find X6内置了独特的电池健康引擎，能够根据使用习惯和场景，智能调节充电速度和温度，减缓电池容量的损耗，从而保护电池的健康，延长其使用寿命，及时充电循环1600次之后，Find X6的电池依然拥有80%以上的电池容量，这意味着那怕每天都把电池完全用完再把电池完全充满，那依然可以坚持4年以上的使用，正好与绝大多数大学生的大学生活周期相贴合，因此可以说Find X6是非常推荐学生朋友们购买的。

价格方面，OPPO Find X6 12+256GB售价4499元，16+512GB售价4999元。总体来看，OPPO Find X6凭借着简约时尚的外观设计、持久稳定的性能输出、体验出色的拍摄水平等特性，足以为用户带来全方位优异的综合体验。

选购建议上，OPPO Find X6已经将内存容量提升至如今常用的版本，如果日常需要在后台运行多项大型软件，或者需要拍摄大量照片和视频，那么小编建议选择“16+512GB”版本比较妥当，可以更加自由地使用，避免存储空间焦虑。

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