同心聚力年年有为 华为感恩回馈季福利满满温暖来袭

【天极网手机频道】岁末年终，辞旧迎新，12月26日华为正式启动感恩回馈季活动。据悉，该活动将贯穿整个龙年春节直至2024年2月25日，为消费者带来多重福利。活动期间，无论是给自己、父母、爱人还是孩子，我们都能选到合适的新年礼物。话不多说，下面就随我一起来看看都有哪些福利吧!

感恩回馈享钜惠，进店好礼限量送

据了解，此次参与优惠的华为产品涵盖了电脑、平板、音频、穿戴、智能家居等多品类，可以说一应俱全。并且，各类华为产品在活动期间享受下单立减，购机即可享至高直降2000元;此外，最近大热的华为折叠屏手机Mate X5持续热销，大家可以前往附近门店选购，也可通过华为商城60天预约申购。

惊喜连连送，好礼享不停，新年超值购正是入手鸿蒙全家桶的好时机。活动期间，部分华为智能生活馆使用华为钱包支付，只要满足条件，单笔最高再减100元，而且进店购机还有机会获得新春礼盒、新春日历等暖冬新年礼!数量有限，先到先得哦。

多重服务权益 惊喜福利来袭

一直以来，华为都希望切实有效地降低用户保养、维修设备的成本，为用户带来看得见的实惠。对于华为设备的忠实用户来说，活动期间可享受到非常多暖心的服务项目。比如，活动期间前往华为服务店，可享受免费清洁保养服务，并有个性贴膜限时优惠，让你的设备新年换新装，个性又出彩。除此之外，部分产品还可享受维修备件8.8折优惠，让维修更“省薪”、更安心。

此外，随着手机的照片、视频、文件越来越多，很多人的手机内存可谓“捉襟见肘”。一定要抓住这次活动，去华为服务店享受8.8折的内存升级服务，通过更换更大内存的存储芯片，完美解决手机存储空间不足的问题，让你的手机满血复活。

云享会员礼，处处有惊喜

马上过年了，娱乐氛围自然必不可少!活动期间，华为手机用户还可免费领取华为音乐VIP月卡、会员用户更享月卡5折优惠，为你带来一站式潮酷音乐体验。还有31天华为影视会员(含芒果TV影剧综)免费领，热门大电影、电视剧、综艺节目一网打尽。

对于新年有出行计划的朋友来说，进店扫码可免费领取天际通3日境外上网流量，70国/地通用，享境外随时随地上网，让境外出行流量无忧。用户到店扫码订阅华为云空间200GB包年/2TB包年套餐还会加送两个月时长。

同时，近期华为应用市场、华为音乐、华为阅读、华为主题、华为视频、华为游戏中心、华为天气、天际通、Petal Maps 9大年度榜单已上线。覆盖影音娱乐、智慧出行、生活服务等场景，基于内容热度、用户喜爱度等多维度，榜单的重磅发布，不仅是年度的盘点梳理，更是对用户喜好的总结归纳，新的一年，期待更加丰富、精彩、个性化的数字生活体验。

同心聚力，年年有为!长久以来，华为一直秉承“以消费者为中心”的核心理念。未来，让我们一起期待，华为在产品和服务上为用户带来更多精彩。