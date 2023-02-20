Mac mini：一款MacOS的试错产品

【天极网手机频道】在Mac的产品线中，有一款较为特殊的产品――Mac mini。它的受众群体范围或数量，虽然不如MacBook Air与MacBook Pro，但并不妨碍它是一款搭载MacOS的产品。近期，苹果官网上架了搭载M2系列芯片的新款Mac mini，其具体配置如何，是一款什么定位的产品，又适合哪些人群使用，这篇文章就来解答这些问题。

新款Mac mini主要有两个版本，分别搭载M2与M2 Pro两款芯片。M2芯片想必大家都比较熟悉了，内部集成高达200亿只晶体管，超出M1芯片25%之多。综合各方面数据来看，M2芯片主要侧重在中央处理器、图形处理器以及神经网络引擎的运行速度等方面的提升。同时配合更高内存带宽以及全新的 ProRes 编解码加速功能，无论是处理图片、视频等大型文件，还是降低功耗比，均有了一定的提升。

而M2 Pro芯片，与上一代相似，同样分为残血版和满血版。前者拥有10核中央处理器、16核图形处理器和16核神经网络引擎，后者则拥有12核中央处理器、19核图形处理器和16核神经网络引擎。内部封装晶体管高达400亿个，相比M1 Pro提升了约20%(337亿个)，内存方面也提升了50%，最高可支持32G内存，另外内存带宽也翻倍达到了200GB/s。简单来说，M2 Pro芯片近似于两块M2芯片叠加而成，具有M2芯片两倍的性能表现。

在接口上，M2款的Mac mini配备了两个雷雳4端口、两个USB-A端口、一个HDMI端口、高速Wi-Fi及千兆以太网等多个接口，而M2 Pro款的Mac mini更是多了两个雷雳4端口。可以说，Mac mini的接口数量或功能用途，在Mac产品中具备不小的优势。

从以上的配置来看，由于只是替换了芯片，接口以及内部的功能基本没有产生太大变化，所以新款Mac mini的提升只能算是常规的更新迭代，并没有产生质的变化。单从配置来看，新款Mac mini同样加入了“挤牙膏”的队伍，很难说服消费者购买。

但是，新款Mac mini的价格倒是出乎意料。M2版本的Mac mini 的起售价仅4499元(8+256GB千兆以太网)，而M2 Pro款的Mac mini起售价则为9999元(16+512GB)。

我们综合配置与价格来看，M2版本的Mac mini属于入门定位的产品，而M2 Pro款的Mac mini更偏向于专业定位的产品。由此，两款Mac mini的适用人群也较为清晰了。M2 Pro款的Mac mini适用于那些对性能有较高需求的用户，例如日常需要进行深度剪辑、视频渲染、开启多个应用软件APP等，偏向于更加专业化的内容创作工具。而M2版本的Mac mini则适合那些性能需求不明显的用户，日常只进行网页浏览、office三件套、偶尔剪辑视频等，偏向于轻办公内容的普通电脑工具。

在笔者看来，M2版本的Mac mini更像是一款能够以最低代价体验macOS系统的试错产品。一方面，Mac mini的整体配置足以满足大部分用户的需求，仅需一台显示器即可获得高达4K的视觉显示效果。另一方面，Mac mini的价格相较于其他MacBook有着天然的优势，甚至与一台平板的价格相似。如此一来，M2版本的Mac mini显然是很适合那些想要体验macOS系统，又不想因此花费过多成本的用户。

此外，M2版本的Mac mini同样可享教育优惠价格，最低3699元就能入手，即使是升级为16+256G也仅需5199元。所以，笔者以为，除了试错之外，其实这款产品本身也适合作为家庭用机，占地空间小，性能与接口均符合家庭使用标准，再加之macOS系统的优势，确实是家用电脑绝佳的选择之一。