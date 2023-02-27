iPhone 15 Pro系列渲染图现身，USB-C接口十分瞩目

【天极网手机频道】最近一周，大量有关iPhone 15的渲染图被曝光，其中iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max最受用户关注，在设计方面与iPhone 14 Pro系列有着明显的差距。

从渲染图中能够看出，iPhone 15 Pro系列依然沿用相同的屏幕尺寸以及灵动岛设计，只不过在边框处有所收窄。同时机身材料方面，也从不锈钢换成了钛合金，与之前的爆料相吻合。根据先前爆料的信息来看，iPhone 15系列将会采用钛合金机身，并用背部弧形边框取代现有的直边设计。这意味iPhone 15将回归此前圆润的机身设计，但这种圆润并非iPhone X上那样拥有很大弧度。

据介绍，在iPhone 15上背面边框将会磨圆，比起现在iPhone 14上的设计会更加圆润，类似于14英寸MacBook Pro机型外壳底部边缘。虽然消息称iPhone 15将会采用钛合金材料，但背面依然会使用玻璃材质。早在iPhone 14系列发布之前，就有传闻称iPhone 14系列会用上钛合金材料，但最后并没有，全系都采用铝和不锈钢打造而成。但苹果最近出人意料地对采用钛合金材料的可行性进行了调查，包括MacBook系列、iPad系列和iPhone系列有关加工钛合金的专利信息等。

今年iPhone 15系列全系会有一个明显的变化，欧盟最近出台了一项法案，要求所有进入欧洲的电子产品必须使用USB-C接口，或许是迫于这项法案，苹果才会下定决心为iPhone更换充电接口。根据产业链信息，明年苹果将会重点升级iPhone 15 Pro系列，如果采用与今年类似的策略，那么意味着iPhone 15基础版将会使用与iPhone 14 Pro系列相同的A16芯片，只有Pro版本独家拥有基于台积电3nm工艺的A17芯片。

不过iPhone 15 Pro中的USB-C接口采用Thunderbolt Lightning Fast模式，而两款基础型号仅有USB 2.0。同时，有消息表明，苹果并不准备乖乖更换这一接口，而是打算沿用Lightning接口上的MFi认证，继续贯彻排他性以赚取认证费用。

据悉，iPhone 15 Pro版将新增深红配色，基础版则是增加了粉色以及浅蓝色。去年iPhone 14 Pro推出了独有的暗紫配色，吸引了不少粉丝，而前年iPhone 13 Pro的远山蓝配色同样成为粉丝心中的经典配色。也就是说，iPhone独特的配色实际上除了区分产品代际之外，还能吸引不少对手机有个性化需求的用户。

除此之外，今年的iPhone 15 Pro将拥有更多变化。据日媒报道，苹果今年推出的iPhone 15 Pro将会配备索尼最新、最先进的图像传感器，除了能够带来更好的成像质量之外，还将拥有更高的动态范围，尤其是在强逆光环境下，这颗传感器可以呈现更好的人脸细节。

相比普通传感器，这颗索尼最新传感器几乎将每个像素的饱和度信号水平翻了一倍，能够捕捉更多光线，避免极端情况下的曝光不足问题。而今年的iPhone 14 Pro系列中，苹果也首次搭载4800万像素的传感器，不过默认会以四合一的1200万像素输出照片，但苹果也保留了全像素输出照片的选项。

不得不说，近几年来苹果iPhone系列的保密性做得越来越差，距离苹果发布iPhone 14系列还不到半年，有关iPhone 15系列的信息就已经满天飞了。不过对于期待iPhone 15系列的用户而言，这些提前释出的信息也能让消费者有自己准确的判断，以及一睹下一代iPhone前瞻性的功能。