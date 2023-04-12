无人区手机信号巅峰较量，荣耀Magic5 Pro火力全开，通信体验遥遥领先

【天极网手机频道】知乎新奇实验室在我国无人区可可西里做了一场手机信号巅峰较量实验。据了解，本次共有4台旗舰产品，电信作为测试运营商，分别就无人区弱网环境的刷短视频、弱网环境抢网速以及高空极限通信测试这三轮信号挑战。测试结果显示，荣耀Magic5 Pro凭借出色的表现拿下了第一名。

除了来自知乎的测试，还有数码博主带着荣耀Magic5 Pro就地铁刷视频、电梯打电话等场景做了信号测试。先是在地铁上，测试机型荣耀Magic5 Pro和iPhone 14 Pro均插入一张套餐完全相同的电信5G卡，并在相同位置进行测试，从测试结果来看，荣耀Magic5 Pro全程几乎都能流畅播放，而iPhone 14 Pro刷着刷着就不动了。

在电梯打电话的测试中，iPhone直接出现了呼叫失败的画面，荣耀Magic5 Pro虽然显示信号仅剩1格，但电话却正常的拨通了。最后，该博主还用Speedtest对两台手机的网络速度进行了同步测试，荣耀Magic5 Pro的上行速度为106Mbps，下行速度为115Mbps，iPhone 14 Pro的上行和下行则分别是57.3Mbps/23.8Mbps，明显低于前者。

那么问题来了，荣耀Magic5 Pro的信号能力为何这么强？还记得荣耀Magic5 在发布之前，赵明在接受采访时就表示，荣耀Magic5系列将会带来通信方面的专利技术，在通信实力上将有实力和华为掰手腕。

在荣耀Magic5系列的发布会上，便推出了备受瞩目的“青海湖技术”和“自研C1芯片”，而荣耀Magic5 Pro和至臻版就搭载了荣耀自研射频增强芯片C1。作为业界首颗射频增强芯片，可以通过调谐算法，实现对多个传统信号弱势场景的全面优化，比如在地下车库能快人一步扫码，地铁上刷视频更流畅，出电梯后信号能快速恢复等。不止如此，荣耀Magic5 Pro和至臻版还首发了独立的蓝牙天线架构，能解决目前手机使用过程中经常遇到的Wi-Fi和蓝牙信号干扰问题。

通信能力是手机最基础最核心的功能，要是信号不好，其他方面做得再好也白搭。荣耀Magic5 Pro在最能决定使用体验的信号方面，给出了全行业最好的答卷，搭载自研射频增强芯片C1+独立安全存储芯片+独立显示芯片。总结来讲，在信号方面，荣耀Magic5系列可谓火力全开，击爆竞品。

在我看来，iPhone在性能和系统方面确实更有优势，但它的信号能力确实不敢恭维，要知道手机信号是一部手机最基础的配置，尤其是关键时刻若遇到信号不好，真会把人急得双脚跳。而荣耀Magic5 Pro在这方面真的做到了用户的心坎里，大大缓解了我们的信号焦虑。