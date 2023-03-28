iOS 16.4正式版发布，iPhone 14系列卫星通信功能新增欧洲六国

【天极网手机频道】3月28日，苹果正式推送iOS 16.4正式版系统，同时iPhone 14系列独有的卫星通信功能也将在这一版本中推向更多国家。苹果宣布，卫星紧急求救功能已经拓展至奥地利、比利时、意大利、卢森堡、荷兰和葡萄牙在内的六个欧洲国家，不过在那之前需要用户更新到最新的iOS 16.4正式版系统。

iPhone 14系列卫星求救服务于去年11月正式在美国和加拿大上线，后来该服务又在去年12月扩充到法国、德国、爱尔兰以及英国。此次是苹果的第二次扩充，奥地利、比利时、意大利、卢森堡、荷兰以及葡萄牙将上线这一功能。

目前全球共计有12个国家以及地区支持该功能，不过从iPhone 14所搭载的卫星通信技术来看，这一功能并不支持国内地区。中国大陆、香港以及澳门地区的机型并不具备此项功能，即使身处支持的国家手机也无法提供此项功能。根据官方文档，在其他地区购买的iPhone 14如果到美国境内也是能使用卫星通信的，比如说日版等等，但中国地区则是完全屏蔽。

有消息表明，中国区iPhone 14系列的卫星通讯模块全部被移除，因此并非是苹果在软件层面做出限制，而是在硬件上阉割这一功能。同时可以确定的是，苹果是绝对不会放开这项功。可能是受到国内的法律限制，所以这项功能对于国内的用户来说，等同于无。

根据苹果官方的说法，在理想条件下，手持iPhone 14 Pro的用户可以在15秒内发送一条消息，而在光线充足的树下，可能需要一分钟以上。在连接后，iPhone会自动将用户的位置、医疗ID和电池电量发送给救援人员。

iPhone 14支持卫星通信紧急求助，基于研究两年时间打造的定制组件、特定软件，可以连接特定的卫星频率，发送消息，再通过基站、中继中心，传达给救援机构。也就是说，苹果的想法是让这项功能可以在紧急时刻对身处险境的用户提供必要的帮助。

苹果的卫星技术采用Globalstar公司的低轨通信卫星。低轨道卫星最大的问题是，绕地球运行周期较短，这就导致用户想要用iPhone来和卫星通信除了搜星之外，还要追随卫星的移动轨迹，让手机上的天线始终对准卫星。当用户使用这一功能时，就需要进行繁琐的操作。

苹果为了减少传送时间，通过自定义短文本压缩算法，可将消息大小减少3倍，同时在能够清楚看到天空的环境下，做到发送信息仅需15秒，还支持卫星共享。功能看起来虽然十分丰富，但实际上用户无法自定义信息内容，只能使用苹果预设的短语。

苹果表示，在新增支持的国家中，如果用户拨打当地的紧急服务电话号码，但由于没有网络连接而无法接通，系统会自动转接到112，即欧洲统一的紧急求救电话号码。苹果还提醒用户，由于卫星信号可能受到树叶或其他障碍物的影响，发送短信可能会耗时较长或失败，并且在北纬62度以上的地区，如加拿大和阿拉斯加的部分地区，可能无法使用卫星连接。

目前国内华为系列手机也支持北斗卫星通信功能，不同于苹果的低轨卫星，北斗通信采用静止轨道卫星，在体验上要更上一层楼。同时联发科与高通也正着手布局卫星通信功能，或将于年底正式正式与消费者见面。