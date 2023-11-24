Reno11系列独享幸运宝石设计，四种配色寓意四种幸运

【天极网手机频道】熟悉手机圈的朋友都知道，轻薄、高颜值一直是OPPO Reno系列的独特标签，尤其是其机身配色，总是能引领机圈潮流。最新的OPPO Reno11系列则继续延续潮流趋势，以幸运宝石为灵感打造机身，设计了月光宝石、萤石青、松石绿、曜石黑四款配色,四款宝石寓意四种幸运，在不同角度下，四种宝石配色的光影会呈现不一样的质感。

其中月光宝石配色的机身背部有着不规则的纹饰，呈现出独特的个性化设计;萤石青配色的背部则是细密的斜纹装饰，看起来精致柔和;松石绿配色虽然与萤石青的颜色近似，但是背部带有岩石纹饰，看起来更加与众不同;而曜石黑配色则是磨砂材质，带来细腻的手感。四款宝石也寓意着四种幸运：月光宝石闪耀着“爱与和谐”的光芒;萤石青涌动着“健康”的能量;松石绿蕴含“财富”的升级;曜石黑助力“事业”的上升。

除了别出心裁的配色之外,OPPO Reno11系列还采用了全新镜头模组设计,冰川纹宝石圆盘设计看起来十分优雅别致,镜头周围还有一圈708颗饰钉装饰圈,让整个镜头模组看起来光彩夺目,辨识度极高。值得一提的是,新机是在百级防尘标准车间进行封装,也是目前行业最高级别的防尘标准。如此严苛的制造标准下,才带来了精致、完美的机身设计。

不仅于此，Reno11 系列还全系搭载全焦段三摄，全系配备 2 倍单反级人像摄像头，首次搭载单反级人像模式，解锁更多氛围感拍摄技巧。专业的 47mm 焦段具备单反级自然透视，更带来无视杂乱背景的便捷构图体验。3200 万高像素也带来更高解析力。Reno11 系列首发搭载 ColorOS 14，不仅集合多项流畅黑科技，还凭借全新的「内存无损压缩」技术大幅减少应用对存储空间的占用。

Reno 11 搭载了 Find X6 系列同款动态光影屏，配合光子矩阵显示技术，带来更加接近人眼真实所见的画面。OPPO 独家的长寿闪充技术，可在零下 20℃ 的极寒环境下快速充电，历经四年使用后电池容量不低于80%，让稳健的续航表现更加持久。目前，OPPO Reno11 系列已经正式发布并开启预售，近期有换新需求的朋友不妨多多关注。