折叠屏手机市场“战味”愈浓，各厂商做好充足准备，谁能成为最大赢家

【天极网手机频道】不可否认，折叠屏手机是安卓高端机型的重要品类，在苹果缺席的空窗期，三星、华为、OPPO、荣耀等各大安卓品牌纷纷入局。据统计，包括三星在内 7 个品牌在 2022 年共计推出了 19 款可折叠手机，而2023 年品牌数量将达到 10 个，预估将会有 37 款可折叠手机上线。

而到了2023 年，折叠屏手机新品发布明显提速。回顾3月，折叠屏手机市场新品迭出，硝烟再起，3月1日，荣耀发布Magic Vs;3月23日华为推出史上最薄，比直板手机iPhone14 Pro还轻1克的Mate X3;4月20日，vivo又推出了新一代大折叠vivo X Fold2和首款小折叠vivo X Flip;摩托罗拉官方日前也再次放出消息，将推出新款 moto razr 2023 折叠屏手机。从各家厂商的动作来看，折叠屏手机即将全面爆发，折叠屏市场大战也是全面开打。

以往，消费者和厂商对折叠屏手机最在意的就是，折叠屏手机在超越直板手机的同时，能否解决在重量、厚度、续航、屏幕适配等方面带来的额外负担，从现在来看，这些问题似乎都已解决。各家厂商凭借自己的思考逻辑，已经在在续航、重量、轻薄这三者之间找到了一个平衡，比如华为Mate X3就兼具轻薄与出色影像能力，可谓是一款“十项全能”的高端折叠屏旗舰。

众所周知，国内手机市场已进入存量竞争格局，整个行业近年来一直在穿越寒冬期，但在这个风雪交加的至暗时刻，折叠屏却成为了智能手机市场唯一还在增长的细分品类，并成为了手机厂商唯一能看到的曙光。

IDC发布的《2023年中国智能手机市场十大洞察》提到，预计2023年中国手机出货量同比降0.9%，但新形态的折叠屏手机仍将保持快速增长，预计2026年全球折叠屏智能手机出货量将达到6100万台，届时折叠屏手机的渗透率也将达到3.6%。而2023年，根据艾瑞咨询的报告，折叠屏手机的出货量会超过550万台，折叠屏手机的发展将走上快车道。

那么，你认为在折叠屏普及元年，哪款折叠屏手机会更受消费者欢迎呢？我心里其实早有答案，那就是我最喜欢的华为Mate X3和OPPO Find N2 Flip，我认为这两款必然会成为今年的爆款。

在我看来，华为Mate X3真的很完美，厚度控制非常不错，拿在手里很有直板机的感觉，无线充、长焦镜头、悬停、北斗卫星，应有尽有。据我所知，虽然华为Mate X3的售价过万，但毫不影响消费者对它的喜欢，开售当天一抢而空，第三方还出现了溢价情况。

OPPO Find N2 Flip也是很不错的一款折叠屏手机，重量轻、折痕浅，还支持悬停，硬件也和主流直板机差不多，大外屏的设计给小折叠带来了更多实用玩法。

那么，2023年你会入手折叠屏旗舰吗？