还原真实的光影体验，Reno11系列带来Find X6 系列同款动态光影屏

【天极网手机频道】不论手机有多强大的影像硬件以及强悍的算力，照片的实际效果都将落地在最终的展现上。手机屏幕在最后一环显得尤为重要，往往直接决定了画面的清晰度与整体观感。为了保证体验的“最后一公里”，近日发布的Reno11 Pro 就搭载了 Find X6 系列同款动态光影屏，配合光子矩阵显示技术，带来更加接近人眼真实所见的画面，仿佛再次回到了拍摄现场。配合再创 Reno 巅峰的屏幕素质，无论是娱乐还是创作，都能在这块屏幕中获得上佳体验。

为了更好地还原 HDR 拍摄效果，复现现实光影所带来的视觉震撼，OPPO打通拍摄端和显示端，让光影信息实现从真实拍摄对象到摄像头模组，再到屏幕显示的全链路无损传递。Reno11 Pro 拥有一条 “光影专线”，可以让真实记录的光子亮度准确地映射到屏幕上，让 HDR 影像最真实的光影动态得以生动还原。

天极网还从OPPO工程师处了解到，OPPO 光子矩阵显示技术，以 1200 万个光子点描述场景中的光影分布信息。对超出 SDR 的部分进行亮度拉升，充分还原拍摄现场的光比与动态范围，对照片效果在显示端实现二次优化。哪怕是在灯光、阳光、夜景光、逆光等复杂光源场景中，也能清晰呈现照片本身的动态范围和明暗细节，让光影更生动，让色彩更有层次。

相较于传统机型只能做到全局的提亮，Reno11 Pro 同 Find X6 系列所采用的技术方案保持一致，可以做到对局部的动态提升。此外，与行业内其他安卓手机采用的技术方案相比，光子矩阵显示技术最高可以实现 8 倍的亮度激发，而一般的方案则往往只能做到 4-5 倍。得益于此，Reno11 Pro 的局部峰值亮度达到 1600 尼特，再创 Reno 系列新高度，让 HDR 内容更加鲜活。

值得注意的是，Reno11 系列此次全系搭载全焦段三摄，全系配备 2 倍单反级人像摄像头，首次搭载单反级人像模式，解锁更多氛围感拍摄技巧。专业的 47mm 焦段具备单反级自然透视，更带来无视杂乱背景的便捷构图体验。3200 万高像素也带来更高解析力。Reno11 系列首发搭载 ColorOS 14，不仅集合多项流畅黑科技，还凭借全新的「内存无损压缩」技术大幅减少应用对存储空间的占用。目前，OPPO Reno11 系列已经正式发布并开启预售，感兴趣的朋友可多关注。