【天极网手机频道】2026 年 11 月 9 日，中国・深圳――OPPO 正式官宣 OPPO Reno17 系列暨移动智能生态新品发布会定档11月16日。OPPO Reno17 系列延续精致小直屏设计，推出全新「奇遇喵」配色，以升级的 3D 冰透悬浮工艺 2.0，赋予手机鲜活生命力，进一步拓展手机空间立体美学的表达边界。全新轻薄小方表OPPO Watch 5、为无纸化学习而生的OPPO Pad Air6也将携手OPPO Reno17 系列同台发布。

此次，OPPO Reno17 系列再度携手 Reno Girl 宋雨琦，邀请年轻人保持好奇、释放想象，以个性点亮属于自己的奇遇时刻。系列主打色「奇遇喵」将灵动的 3D 喵喵、轻柔透亮的蓝色与精致星闪融入冰透背板;轻轻转动手机，喵喵的轮廓、光晕与悬浮层次随视角变化，仿佛一只好奇的小猫正从光影中探头张望，陪伴用户探索日常中的每一刻惊喜。

这一灵动效果源自升级的 3D 冰透悬浮工艺 2.0。百万颗微透镜经过精密的光影调配，将图像点汇聚为 3D 喵喵;在 OPPO Reno16 系列工艺基础上进一步升级后，背板的立体感、色彩、细闪与整体质感全面提升，让机身一眼好看，细看更美。图案化镀膜铺陈出星光般的细闪，与高亮冰透玻璃的通透质感相互映衬。随着光线与视角变化，点点星芒时而闪烁、时而隐现，环绕在3D 喵喵身旁，如同星光落入掌心。

后置镜组设计同样呼应 3D 喵喵的灵动神态。「奇遇喵」配色专属的星瞳镜组，通过胶印与纹理镀膜叠加工艺，呈现猫眼般通透的渐变效果;全系列延续一体冷雕玻璃工艺，让镜组与后盖浑然一体，搭配质感金属中框，在利落轮廓与细腻触感之间，展现精致感。

除「奇遇喵」外，OPPO Reno17 系列还以更丰富的色彩与材质诠释冬日氛围。OPPO Reno17 「冰月白」以冬日月光为灵感，借助珍珠砂 AG 玻璃呈现柔和质感，如一轮冰月悬于海面;OPPO Reno17 Pro 「初雪白」搭配高亮冰透玻璃，则以初雪般的纯净演绎白色浪漫。两款机型均提供「可可棕」配色，以低饱和的浓郁棕色搭配细腻哑光质感，为日常穿搭增添温暖的秋冬气息。OPPO Reno17 系列不同配色各有表达，满足用户多元审美与穿搭选择。

在握持体验上，OPPO Reno17 采用 6.56 英寸直屏，兼顾观感与握持舒适度;OPPO Reno17 Pro 则以 6.32 英寸小直屏带来更精巧的掌心体验。两款机型均支持 IP66、IP68、IP69、IP69K 超强防尘防水，并搭载 OPPO 晶盾玻璃，让精致设计也能从容应对日常使用。

此外，OPPO全家桶也将同步更新。宋雨琦担任全新轻薄小方表 OPPO Watch 5 “灵感美学家”，新品回归方形设计，OPPO Watch 5定位“轻薄小方表、轻盈好状态”， 圆角方形表盘设计配合约2mm极窄四等边设计，屏占比更高，整机一体感更强。OPPO Watch 5机身更薄至 9.2mm，不含表带重约25g，解锁轻盈佩戴体验与潮流穿搭。

OPPO Pad Air6 为无纸化学习而生，采用梦核潮流美学设计，搭载全新 OPPO 笔记、新一代 2.8K 明眸柔光屏与 10050mAh 万级大电池，超能学，超护眼，超耐用。

OPPO Reno17 系列、OPPO Watch 5、OPPO Pad Air6全渠道预约均已正式开启，用户可通过 OPPO 官方商城、授权电商及线下门店预约。11 月 16 日，OPPO Reno17 系列暨移动智能生态新品发布会将正式举行，更多产品信息与活动详情，敬请关注OPPO 官方渠道。