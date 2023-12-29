年底换机优质之选，全方位旗舰级vivo S18系列持续热销

【天极网手机频道】作为年末献礼之作，vivo S18系列不仅在设计、性能、系统等方面迎来全面升级，在影像方面更是升级显著。它将旗舰级配置的相机传感器，带到了主打轻薄的机型上，带来越级的影像体验，尤其是在人像拍摄方面，vivo S18系列号称重新定义人像新美学标准。目前，vivo S18系列已经正式开售，感兴趣的朋友可多关注。

vivo S18系列在影像拍摄上实力出众，特别在人像摄影方面远超同价位竞品。搭载5000万超光感镜头，前置人像拍摄达到新高度，借助全新升级的影棚级双柔光灯，实现双重补光，呈现更柔和、更明亮、更真实的色彩。独特的90°广角柔光灯确保自拍和合拍都能清晰有致，左右光源消除阴影，使肤质更均匀通透。屏幕超大光源更为补光注入了氛围感，随心调节冷暖氛围光效，呈现出更富情感和神采的影像效果。

性能上，这次的vivo S18系列还搭载第三代骁龙7，屏幕方面，vivo S18系列搭载120Hz朝阳护眼屏，通过三项SGS专业护眼认证，更护眼。还将vivo X系列的蓝海电池引入麾下，在仅有7.45mm的机身下，塞入了一块5000mAh的超大电池，堪称轻薄手机之，既要轻薄，还要旗舰级续航，满足了我们既要又要的需求，支持80W闪充，日常无忧。

值得一提的是，vivo S18系列将首批搭载OriginOS 4系统，在流畅方面也将有全新体验，例如全新升级虚拟显卡、不公平调度2.0、内存融合4.0等等功能，同时，这也意味着新机将支持vivo自研AI蓝心大模型，拥有超能语义搜索、超能问答、超能写作超能创图、超感智慧交互等全新功能，带来*新的AI体验。如果你喜爱自拍，又想有一部轻薄、续航兼顾的高颜值手机，那么vivo S18系列是一个值得考虑的选择。