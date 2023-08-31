与旗舰同源的超光影系统，OPPO Find N3 Flip定格更具氛围感的人像记忆

【天极网手机频道】由于传感器、算力等原因，移动终端想要完美还原拍摄场景有着许多困难。虽然计算摄影让移动影像突破空间尺寸的限制，夜景拍摄甚至比肩单反，但被摄物体的光影关系，也被算法粗暴的磨平。如何让记录的画面更加立体，光阴关系更加真实，新发布的OPPO Find N3 Flip带来了它的答案。它采用小折叠屏手机中的唯一「超光影三摄」，并搭载与旗舰同源的超光影系统，让移动影像更具氛围感、更有温度。

OPPO Find N3 Flip后置三摄，新增人像镜头带来更好的人像拍摄体验。5000万像素索尼IMX890大底OIS广角镜头，拥有1/1.56英寸超大感光面积和F1.8光圈，带来旗舰级感光能力的同时还与哈苏自然色彩的强强联合，实现画质细腻、色彩饱满的表现。广角则是一颗4800万像素索尼的IMX581超广角镜头，而且它没有局限于仅有的主摄和广角焦段，还新配备了后置2x的人像镜头，拥有专业相机最经典的原生47mm 的黄金人像焦段，这也是人像镜头首次登陆折叠屏。

为了获得更好的光影、色彩与细节，OPPO还与哈苏的合作为 OPPO Find N3 Flip 带来了领先的专业哈苏人像，在传统人像模式的基础上实现了清晰、光影、色彩和空间四个方面的深度进化，实现领先的人像模式拍摄效果。

传统的人像模式，往往会对于面部整体提亮，并粗暴抹平光影，导致假面的不自然效果。OPPO 的专业哈苏人像则利用超光影图像引擎，对面部的光影进行逐像素的亮度标定，不仅呈现人物与环境以及光线之间的合理光影关系，更确保面部的高光和阴影都准确呈现。其还能够还原光线在皮肤上细腻平滑的过渡，可以勾勒出肌肉的轮廓和眼神的指向，呈现出更鲜活的表情，甚至可以看出人物的情绪。

并且专业哈苏人像集成 OPPO 的「自然人像虚化引擎」，通过先进的计算率先实现内渐变的光学级虚化效果。让Find N3 Flip获得逐步远离焦点的背景空间呈现真实的渐进式虚化，虚化的效果也接近相机的光学虚化，还可以准确的计算出渐进式的光斑亮度分布。不仅让画面中人物主体更加突出，还很好地拿捏了氛围感，定格更具氛围感的人像记忆。

可以说，OPPO Find N3 Flip的「超光影三摄」为人像更大程度还原真实光影，在保留照片丰富细节的同时，又让照片具备立体影调，赋予更具氛围感的人像记忆。除了「超光影三摄」之外，OPPO Find N3 Flip还拥有天玑9200移动平台，至高12GB+256GB的存储组合，4300mAh大电池+44W超级闪充，X轴线性马达，杜比全景声等旗舰级配置，目前新机已正式发布并开启预售，感兴趣的朋友可多关注。