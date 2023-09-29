必应差点姓“果”？谷歌反垄断诉讼还有意外收获

【天极网手机频道】美国司法部针对科技巨头谷歌的为期10周的反垄断诉讼正在进行中。美国司法部称，谷歌每年向苹果和三星等手机厂商、AT&T等电信运营商以及火狐浏览器等企业支付超100亿美元，以维持其作为网络浏览器和移动设备上默认搜索引擎的地位，这一行为扼杀了市场竞争。

日前，国外媒体彭博社援引知情人士的说法称，微软曾在2020年与苹果公司就出售必应进行过谈判，一旦达成，必应将取代谷歌成为苹果平台上的默认搜索引擎。

苹果和微软曾在2013年至2017年期间达成协议，苹果使用微软必应搜索引擎为Siri和Spotlight搜索结果提供支持。在2016年协议即将结束时微软打算扩大与苹果的协议，他们计划让必应成为iPhone、iPad和Mac上Safari的默认搜索引擎。

正如苹果服务副总裁Eddy Cue在本周早些时候作证时所说，在同一时间，苹果也在与谷歌谈判续签双方的长期协议。通过这项协议，谷歌从其在iPhone、iPad和Mac上的搜索广告收入中向苹果支付分成。

2016年，苹果最终与谷歌续签了协议，并将协议范围扩大到通过Siri和Spotlight进行的搜索――这实际上取消了苹果和微软之间的整个合作关系。

但到了2020 年，苹果和微软开始了新一轮谈判。彭博社报道称，微软高管与苹果服务副总裁Eddy Cue会面，"讨论收购必应的可能性"。彭博社称，这些谈判据说是“探索性的”，“从未达到高级阶段”。

与谷歌的交易带来的收入是苹果收购必应的谈判从未超越这一阶段的 "关键原因"。彭博社指出，"苹果还担心必应在质量和功能方面与谷歌竞争的能力"。

日前，微软副总裁Jon Tinter的证词也透露了微软与苹果谈判的新细节。廷特在证词中解释说，微软首席执行官Satya Nadella与苹果CEO 蒂姆・库克在2016年进行了会谈。当时的想法是，苹果将与微软合作，将必应扩展到Siri和Spotlight之外，使其成为所有地方的默认搜索引擎，而不是谷歌。

Jon Tinter解释称，由于必应的规模远小于谷歌，它 "必须向苹果提供比谷歌大得多的收入比例"。对微软来说，这意味着要承担数十亿美元的巨额亏损以确保这笔交易。尽管如此，微软还是向董事会提出了这个想法，并讨论了如何向股东解释这笔交易。

这些谈判最终破裂后，微软和苹果在2018年又进行了一轮 "认真的讨论"。Jon Tinter说，这些会谈的重点是苹果在美国以外的地区改用必应搜索，但最终没有任何结果。