消息称骁龙8 Gen 3将提前发布，或跳过骁龙8+ Gen 2

【天极网手机频道】最近有消息称，高通或将跳过骁龙8+ Gen 2芯片，转而直接推出骁龙8 Gen 3芯片，这也意味着骁龙8 Gen 3或将早于骁龙8 Gen 2的发布时间。

去年，高通要早于往年提前发布骁龙8 Gen 2芯片，主要是因为骁龙8的失利导致市场对高通芯片信心骤减，因而在之后的时间里高通提前发布骁龙8+和骁龙8 Gen 2以挽回颓势。事实证明这样的操作是正确的，骁龙8+和骁龙8 Gen 2优秀的性能表现让不少用户重拾对高通的信心。

由于高通提前发布了骁龙8 Gen 2芯片，使得高通可以更早地按照往年惯例推出骁龙8+ Gen 2芯片，不过这一切都在三星S23系列搭载定制版高通骁龙8 Gen 2芯片之后戛然而止。过去，高通会在旗舰芯片出来半年之后，推出超频版本的Plus芯片，但今年或许是提前发布的骁龙8 Gen 2使得高通有足够时间推出骁龙8 Gen 3，因此原定推出的骁龙8+ Gen 2变成了三星独占的定制版骁龙8 Gen 2。

据悉，三星和高通已达成协议，将推出的Galaxy S23系列将采用独家定制芯片，其官方名称为Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy，但出于易宣传且好记的目的，三星精简了这一代号，并将其命名为Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy。因此，骁龙8 Gen 3得以提前发布，而骁龙8+ Gen 2大概率是不会在推出了，毕竟三星定制版的骁龙8 Gen 2无论是大核主频还是GPU主频都有所提升。

而前段时间，就曾传出过三星S24所搭载定制版骁龙8 Gen 3的跑分数据，根据跑分平台GeekBench库内的信息，这颗定制版骁龙8 Gen 3的单核成绩为1930分，多核则是6236分。这样的成绩比起S23系列所搭载的定制版超频骁龙8 Gen 2有着不小的提升，后者单核成绩仅为1491分，多核则为5164分，提升幅度不可谓不小。同时苹果A16芯片的单核成绩为1872分，多核则是5367分，可以说这颗定制版骁龙8 Gen 3在性能方面已经完全超越苹果的A16芯片。

据称，定制版的骁龙8 Gen 3将会采用1+5+2核心配置，比起骁龙8 Gen 2中的1+4+3核心配置多了一颗能效核心。同时得益于台积电的N4P工艺，其能效比相较前代可能还要高出20%左右。最关键的是，目前这颗芯片尚处于早起调试阶段，后期在性能方面或许还会更上一层楼。

从爆料数据来看，骁龙8 Gen 3将早于骁龙8 Gen 2，而骁龙8 Gen 2则是发布于去年11月中旬，那么骁龙8 Gen 3极有可能是在今年的10月底或是11月初，这也意味着今年不少旗舰机型将只有一个芯片版本了。