iQOO Z10 Turbo+即将发布，打造行业唯一8000mAh性能旗舰

【天极网手机频道】近日，iQOO正式官宣“性能续航双王炸”iQOO Z10 Turbo+将于8月7日19:00发布，不仅带来iQOO史上最大的8000mAh超薄蓝海电池，还有天玑9400+旗舰芯，打造出“行业唯一超长续航旗舰性能机”。

作为iQOO史上最大的8000mAh超薄蓝海电池，iQOO Z10 Turbo+在100%满电的情况下可畅玩国民级MOBA手游20小时、或连续播放视频22.2小时;更有1%超级省电模式、-20℃ 持久抗寒和全场景直驱供电等能力，将充分发挥 8000mAh 超薄蓝海电池的先进特性，全场景直驱供电技术的应用，有效解决了边充边玩时手机发热、帧率不稳定的问题，不仅提升了操作流畅度，还极大地延长了电池使用寿命。这意味着用户无论是在长途旅行、繁忙工作，沉浸式娱乐又或是在极端环境下，都无需再为电量焦虑，真正实现了随时随地随心使用。

在充电速度方面，iQOO Z10 Turbo+配备的90W超快闪充技术令人惊叹，只需短短9分钟充电时间，就能支撑用户畅玩国民MOBA手游3小时。而且，该机型还兼容55W PD/PPS协议和 44W UFCS协议，用户可使用多种第三方充电器为手机充电，大大提升了日常使用的便捷性。

传统认知中，大电池往往与厚重机身相伴。但iQOO Z10 Turbo +通过核舟堆叠架构技术以及 10% 超高含硅量第三代硅负极蓝海电池，成功将机身厚度控制在仅8.16mm，在提供强大续航保障的同时，兼顾了出色的握持手感，让用户轻松掌握。

以往大电池手机和强性能手机，只能二选一，而这一次iQOO Z10 Turbo+搭载了天玑 9400+ 真旗舰平台的 iQOO Z10 Turbo+，将两大核心需求融为一体，能让用户使用很安心、高能尽兴享。无论是运行大型 3A 游戏、进行多任务处理，还是处理复杂的办公软件，iQOO Z10 Turbo+都能轻松应对，运行流畅如丝，为用户带来极致的性能体验。

iQOO Z10 Turbo +全新推出的“极地灰”配色，低调而不失高级感的灰色搭配金色“能量环”金属材质 Deco，形成强烈的视觉反差，尽显科技与美学的完美融合。同时，经典的“沙漠色”和“云海白”配色也延续了iQOO一贯的时尚风格，满足不同用户的审美偏好。

另外，半入耳降噪耳机iQOO TWS Air3 Pro以及iQOO 22.5W自带线充电宝也将一同亮相发布会，iQOO TWS Air3 Pro以其出色的音频表现和舒适的佩戴体验，为用户打造沉浸式音乐世界;iQOO 22.5W自带线充电宝小巧便携，随时随地为手机补充电量，解决用户的后顾之忧。

目前，iQOO Z10 Turbo+、半入耳降噪耳机iQOO TWS Air3 Pro以及iQOO 22.5W自带线充电宝新品已全面开启全渠道预约，与新机搭配组合购买还有40元优惠，有兴趣的用户可前往官网进行预约。