魅族20系列开启1元超前订活动，可享36个月超长质保！

【天极网手机频道】情人节当天，魅族正式开启魅族20系列预热。最近，魅族科技再次宣布，魅族20系列将开启1元超前预订，预订后可享36个月超长质保、线膜套餐等7大权益。

此次活动时间为2023年2月21日10:00:00-2023年3月14日23:59:59，活动期间内，1元购买「无界超前预订权益包」(以下称权益包)，并在首销日前(含首销日)购买魅族20系列的用户将获得以下权益：1、所购魅族20系列新机可享有36个月超长质保;2、赢取领克03汽车1年使用权的抽奖机会;3、购机后赠送PANDAER 100W快充数据线和无尘秒贴钢化膜套装;4、1 元预订后赠送价值800元的游戏礼包;5、购机享积分好礼;6、尊享 VIP 专属客服;7、尊享魅族官方售后。

目前魅族20标准版的电池也已经通过国家3C认证，型号为BA381，额定电池容量为4600mAh，并且支持80W快充。作为对比，魅族目前的旗舰系列魅族18S系列，也仅有4000mAh的电池，而充电功率还只有36W。

此外，结合此前预热的海报信息和曝光的消息来看，魅族20系列将会标配LPDDR5X和UFS4.0。而魅族20 Pro将会提供8+256以及12+512两种存储规格，并且会提供至少三种机身配色。此外，魅族20 Pro还将支持UWB超带宽功能，以实现高精度的识别车主方位，靠近自动解锁/离车自动上锁。UWB不同于传统的通信技术，它通过发送和接收，具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此，它可以实现频谱上的超宽带(带宽在500MHz以上)。

随着魅族开启预热，更多有关魅族20系列新机的消息也开始出现在网络上，其中就包括疑似魅族20系列的渲染图。从曝光的渲染图来看，魅族20 Pro并没有采用曲面屏设计，而是回归理性，选择采用直板设计。魅族20 Pro也一改早前的圆润造型，边框采用硬朗的棱角设计，整体观感类似iPhone 13系列，不过镜头模组采用竖排设计。这样的造型也符合先前曝光的魅族20官方手机壳，也就是说基本可以断定魅族20 Pro后置镜头就是采用的竖直镜头排列设计。

从最新的海报来看，魅族20系列的边框也正如此前的渲染图一般，正面颜值十分出众，中框更加硬朗。而在边框的处理上，这次魅族20系列肉眼可见的收窄了很多，这也是魅族20系列正面颜值能够提升的最大原因之一。也有网友担心这次海报没有放出下巴图片，是不是无法做到四边等宽。对此魅族内部工作人员回复称，魅族20系列已经近乎四边等宽，这也让不少粉丝充满了期待。

最后，根据公布的活动时间，魅族20系列发布会极有可能将会安排在下个月的魅族20周年纪念日上，也就是3月14日当天。按照如此进程，那么魅族20系列最快将于下个月底正式上市。