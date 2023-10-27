今年的双11似乎一样令人难绷

【天极网手机频道】又是一年双11，与往年一样，各大平台早早地开始走流程进行预热了，“全网最低价”、满X减X大比拼、百亿补贴对战平台满减，商家和平台早就锣鼓喧天、鸡飞狗跳、杀声四起，拿出一副要搏命的架势来备战今年的公关大戏了，而消费者这边却一片沉寂一点儿水花没有。

这两天各平台也陆陆续续开启预售了，今儿丢也凑波热闹，谈谈双11是如何从全民狂欢到累觉不爱的。

09年一个月黑风高的夜晚，为了提振淘宝商城的B2C业务，张勇拍案在11月11日搞大促，“反正光棍们这天没事做，那就买买买吧”，那时的双十一多么淳朴可爱，全场五折、到点抢货、没有一点点套路。

不过这样的好日子也没持续多久，随着线上电商崛起增速放缓，物流供应链日渐完善，为了降低获客成本提升用户留存和客单价，14年开始大促方式逐渐增多，各种补贴红包到大小额满减折扣定金再到花样繁多的互动小游戏，丢依稀记得19年的叠猫猫和20年的盖楼身边人玩的喜怒交加的。

21年开始，似乎大家都对这个不再是错过再等一年、套路越来越离谱、战线越拉越长的双十一彻底失去了耐心。

为什么呢？

消费者麻了。

挑灯夜算，被红包、折扣满减、定金翻倍、购物金/会员折扣折磨得焦头烂额懵逼不已!

卷了十五年的双11，兜兜转转之间早已变味儿，过去立省一个亿到现在想方设法绞尽脑汁用尽毕生所学省了一毛，还倒贴了几笔定金。

更何况还会亲眼见着自己收藏加购了许久的爱鞋一天变八百次价格，但唯一不变的是会在付款前夕偷摸涨价50%再降30%，再美其名曰打骨折全年最低错等一亿，你说说这能不幻灭嘛？我只是想好好买个东西，你却让我当数学家和逻辑学家。

渠道互卷，流量分散，留给消费者的选择越来越多。

拼多多“百亿补贴“和抖音的兴趣电商的入局使的天猫双11一度陷入被动之中，为了对抗抖音的内容，淘宝也开始扶植大主播。

命运的齿轮开始转动。

以李佳琦薇娅为首的头部主播们，彻底摧毁了整个电商行业的价格体系，买1送n，出厂价拿货，商家“含泪“甩卖，天天都是双11，平台卖流量，主播赚坑位费，消费者拿底价，只有商家和品牌受伤的世界达成了... 吗？？

这时候谁还会在意24号八点付定，31号尾款，下波活动是几号呢？

其次，原本只有天猫双11、京东618电商大促，现在抖音921好物节，快手116心意购物节，苏宁818发烧节，还有各种由头的满减折扣，三八女神节，三七女生节，开学季，春日出行季，秋日焕新，国庆中秋，成熟的平台自己会找理由打折...

这些足以说明，“卷王双11”大节点，正在被稀释。

口罩三年，一些微妙的趋势在社会中传递，消费逐渐回归理性。

新榜研究院推出《2023年消费趋势报告》指出今年一大消费趋势：人间清醒式购物，人们从”野性消费”转向“反向消费”，更加注重真实需求和性价比。

你以为现在的年轻人还是那个纸巾屯到下一年双十一都用不完、排长队买印着大logo的帆布袋只会尊嘟假嘟的傻大个嘛，双十一早已不是人们心目中苦等一年感觉买完立省一个亿的购物狂欢节了。

所以，我们还需要双11嘛，还有人过双十一嘛？

双十一的发展史也是一部中国电商发展史和消费变革史，回顾这十五年的历程，就像是一场有关流量的大型实景游戏，消费者、商家、平台、主播都是游戏里的NPC，但都逃不过快速增长――成熟――衰退的发展周期，双十一变味也不是单纯平台简化满减规则，商家拿出最低折扣，主播与商家坑位费和提成的平衡这么简单就能解决的。

我们能做的就是，

想清楚自己要什么，不要被资本和流量裹挟。