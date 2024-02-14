谷歌第二代折叠屏手机Pixel Fold有望今年发布

【天极网手机频道】2月14日，天极网了解到，谷歌手机一直是手机市场中的另类，我还记得在几年前，当许多手机品牌都在追赶多摄像头模组时，谷歌手机却一直在研究如何通过算法来改善手机拍摄体验。当许多手机品牌的折叠屏手机已经出到第五代甚至第六代产品了，2023年谷歌才正式推出旗下的第一款折叠屏手机Pixel Fold。

但根据外媒的信息，谷歌的第一代折叠屏手机Pixel Fold，并没有达到市面上主流的折叠屏手机水准。虽然说谷歌想要通过算法来优化手机体验，但是谷歌第一代折叠屏手机Pixel Fold的大黑边以及十分明显的屏幕折痕，都让这款折叠屏手机看上去并不是很优秀。

但有小道消息称，今年上半年谷歌就会带来使用体验各个方面都更加完善的第二代折叠屏手机Pixel Fold。第二代折叠屏手机Pixel Fold会在设计上继续采用谷歌家族式的框架，但是会在细节上打磨精进。

这里，天极网还从外媒渠道获得了一张第二代折叠屏手机Pixel Fold的谍照照片。外媒可以看到在摄像头这一块依旧是Pixel系列经典的设计语言。遗憾的是，除了摄像头模组我们看不出来一些别的信息。

谷歌第二代折叠屏手机Pixel Fold产品正式发布应该还有几个月的时间，天极网也相信随着时间推移，会有更多关于这款手机的新消息。不知道你是否期待谷歌的折叠屏手机呢？不妨在评论区讨论一下。