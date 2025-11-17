【天极网手机频道】OPPO于今日晚正式推出全新一代Reno15 系列，以“系上蝴蝶结，点亮此刻星光”为核心，将运动芭蕾美学与前沿科技深度融合。作为行业首个搭载全息光刻工艺的影像旗舰，Reno15系列不仅带来了令人惊艳的“星光蝴蝶结”配色，更以四主摄超清影像系统、首创 “出圈实况拼图”等功能重构年轻用户的创作体验，2999元起的价格让潮流科技触手可及。

在手机设计同质化严重的当下，Reno15系列通过行业首发的全息光刻工艺呈现在机身上，裸眼3D立体纹理搭配闪光砂镀膜银边如同星河一般，星光镜组采用一体冷雕玻璃并点缀细闪，高亮冰透玻璃背板触感丝滑，搭配细腻喷砂的质感金属中框，兼顾握持舒适度与结构强度，IP66/IP68/IP69 级满级防水则让精致与耐用兼得。

OPPO Reno15系列全系搭载小直屏，单手操作无压力;1.15mm 极窄四等边直屏，正面视觉近乎“全是屏”。配色方面，Reno15 Pro 提供星光蝴蝶结、蜜糖金、可露丽棕三款质感选择，Reno15 则新增极光蓝配色，双层图案镀膜工艺呈现出流动的极光效果，充分满足年轻用户的个性表达需求。

OPPO Reno15系列全系标配2亿像素超清主摄+ 5000万像素潜望长焦+ 5000万像素超广角+前置 5000万超广角的“同档最强四主摄”，无凑数镜头设计确保从远景变焦到自拍特写的全场景清晰输出。而真正打破创作边界的是行业首发的“出圈实况拼图”功能，依托 OPPO 自研视觉大模型与AI记忆算法，用户可自由勾选2-9张实况照片，系统将精准分离人物、宠物甚至动漫 IP 主体，发丝边缘处理零误差，支持自定义边框与4K超清输出，让动态拼图兼具叙事感与电影质感。​

性能方面，OPPO Reno15系列搭载天玑8450芯片+潮汐引擎，配合纳米冰晶散热系统，久玩不卡顿;自研超级 HDR 与超级帧率增强技术，让游戏画面明暗清晰、最高 120 帧丝滑流畅;升级后的 1080P 超清游戏实况，同步记录画面细节与游戏原声，30 秒一键回录功能让神操作不再错过。

系统层面，全新 ColorOS 16 带来更懂年轻人的 AI 体验：动态景深壁纸打造 “追星人痛机”，AI 实况壁纸让静态图片动起来，AI 实景对话实现逛街查询、出国翻译等 “一指即答”，小布记忆则高效管理取餐码、账单等碎片化信息。更重要的是，系列支持与苹果跨生态互联，通知同步、多窗投屏等功能实现多设备无缝协同。

目前OPPO Reno15 系列现已开启线上线下全面预订，Reno15(星光蝴蝶结、极光蓝、可露丽棕)：12GB+256GB 版 2999 元，12GB+512GB 版 3299 元，16GB+256GB 版 3299 元，16GB+512GB 版 3599 元，16GB+1TB 版 3999 元;Reno15 Pro(星光蝴蝶结、蜜糖金、可露丽棕)：12GB+256GB 版 3699 元，12GB+512GB 版 3999 元，16GB+512GB 版 4299 元，16GB+1TB 版 4799 元。全系11 月 21 日正式开售。用户可通过 OPPO 官方授权体验店、京东之家、各大电商平台等渠道购买。此外，入门款 Reno15c 将于下月亮相，延续潮流设计与核心实况功能，提供星光蝴蝶结、极光蓝配色，让更多用户轻松拥有潮流科技体验。