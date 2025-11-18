【天极网手机频道】当手机成为个人品味的延伸，兼具潮流设计与实用性能的机型总能脱颖而出。OPPO Reno系列一直是颜值与实力并存，全新OPPO Reno15系列更是将采用高端旗舰专属的金属冷雕工艺，带来质感爆棚的外观设计，2亿像素影像系统与行业首创“出圈实况拼图”功能，让动态照片更有趣。目前，OPPO Reno15系列已正式开启预售通道，并于11月21日开售。

OPPO Reno15系列整机采用一体冷雕玻璃工艺，镜头模组与机身无缝衔接，不仅触感细腻温润，强度更远超传统热弯玻璃工艺，日常使用中抗摔耐用性大幅提升。搭配航空级金属中框，冷冽质感与玻璃背板形成巧妙平衡，握持时既有金属的扎实感，又不失玻璃的细腻触感，长时间使用也不会感到疲惫。

配色方面，全新“星光蝴蝶结”配色成为绝对焦点通过全息光刻工艺打造的裸眼3D效果，在发丝级纹理的玻璃背板上，立体丝带与蓬蓬纱配合闪光砂镀膜勾勒的银边，非常的精致优雅，与当下运动芭蕾风的潮流icon非常契合。正面1.15mm的极窄四等边直屏创造了OPPO迄今最窄的边框记录，看剧、回放实况视频时几乎没黑边，而且直屏设计比曲面屏实用，平时打字、玩游戏不会误触。120Hz自适应刷新率搭配10.7亿色显示，操作顺滑的同时色彩还原细腻自然，配合IP69满级防水，日常跌落或泼溅都无需过分担心。

OPPO Reno15系列搭载2亿像素高清主摄，无论是拍摄远处风景还是近距离捕捉细节，都能呈现清晰细腻的画质，放大查看也能保留丰富纹理，轻松满足日常记录与专业创作需求。配合OPPO自研的影像算法优化，夜景拍摄时能有效抑制噪点，提亮暗部细节;人像拍摄则能精准勾勒轮廓，打造自然通透的虚化效果，让每一张照片都质感十足。

行业首创的 “出圈实况拼图” 功能彻底打破实况照片只能单独分享的局限。直接在相册里实现拍摄―拼图―分享全链路操作，实现“真・出圈”效果，不管是发小红书还是其他社交平台都更加有趣。

性能方面，系列搭载天玑8450芯片，兼顾性能与功耗，无论是多任务处理、大型游戏运行还是高清视频拍摄，都能保持流畅稳定的表现，满足日常使用的各类需求。

售价方面，OPPO Reno15 Pro 提供星光蝴蝶结、蜜糖金、可露丽棕三种配色，12GB+256GB版本定价 3699元;12GB+512GB 版本定价 3999 元;16GB+512GB 版本定价 4299 元;16GB+1TB 版本定价 4799 元。OPPO Reno15 提供星光蝴蝶结、极光蓝、可露丽棕三种配色，12GB+256GB 版本定价 2999 元;12GB+512GB 版本定价 3299 元;16GB+256GB 版本定价 3299元;16GB+512GB 版本定价 3599 元;16GB+1TB版本定价 3999元。Reno15 Pro 和 Reno15 现已开启线上线下全面预订，11 月 21 日全渠道正式开售，用户届时可通过OPPO官网以及各大电商平台进行了解与购买。