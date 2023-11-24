以旧换新至高补贴1200元，Reno11系列现在预订活动多多

【天极网手机频道】OPPO 于近日正式发布了Reno11系列新品，新机共有四款配色，Reno11 系列携全新幸运宝石设计，融入尖端处理技艺，带来潮流风格的再度进化，彰显四种珍贵宝石的独特寓意。天极网从OPPO官方获悉，OPPO Reno11系列的预约人数持续增加，现在预订还可以参加以旧换新活动，至高立减1200元，指定机型换新额外补贴200元，近期有换新计划的小伙伴可多关注。

外观细节方面，Reno11 系列的冰川纹宝石圆盘于百级无尘车间打造，以远超传统珠宝的工艺处理，呈现富于变幻的优雅光泽。708颗饰钉源自经典腕表设计元素，随处绽放夺目光彩。前所未见的光韵宝石工艺使 Reno11 系列呈现星光、珠光、月光依次闪烁的璀璨切面，复原宝石那令人爱不释手的动人光影。

Reno11 系列延续 Reno 轻薄基因，薄至 7.59mm，轻至 184 克，仍可容纳至高 4800mAh 能量。配合3D 双曲面对称造型与经典握手曲线设计，Reno11 系列可缔造轻薄无负担的携带体验，时刻以质感超绝的轻薄机身彰显潮流活力。

Reno11 系列全系配备单反级全焦段三摄，包含 3200 万单反级人像摄像头、5000 万单反级广角主摄与 112 度单反级超广角摄像头，可提供 0.6 倍、1 倍、2 倍和 5 倍共四种焦段，覆盖从全身到半身的广泛拍摄场景，帮助用户以影像记录精彩生活。Reno11 与 Reno11 Pro 搭载的单反级人像摄像头画质出色，可以 3200 万高像素记录丰富细节，并为人像摄影提供单反级拍摄体验。这颗单反级人像摄像头提供等效 47mm 黄金人像焦段，能够在复杂环境中一键规避人群干扰，实现主体突出的精巧构图。

Reno11 Pro 搭载与 Find X6 系列同源的动态光影屏，配合光子矩阵显示技术，可记录高达 1200 万个光子点矩阵信息，实现最高8倍的亮度激发，带来更加接近人眼真实所见的光影分布。创 Reno 系列新高的 1600 尼特峰值亮度，配合 1.5K 超视网膜屏幕，让 Reno11 系列拍摄的每一张照片均可获得强烈临境感，助力释放无穷创作灵感。

Reno11 系列率先搭载超流畅的 ColorOS 14，内建的超算平台全面升级，提供稳定流畅体验。ColorOS 14 超算平台带来全新内存无损压缩技术，以高效存储压缩算法与存储加速技术节省存储空间用量，用户可自由选择需要压缩的大型应用，或使用文件去重功能为手机减负。在 512GB 版本的 Reno11 系列中，内存无损压缩技术至高可节省 45GB 存储空间，足以额外存储数万张高清照片或数千首无损音乐，亦或是多款大型游戏，在手机中容纳更多快乐和回忆。

Reno11 系列中的 ColorOS 14 超算平台支持内存基因重组，该功能基于 OPPO 自研内存性能加速技术，全面提升应用启动、切换等场景下的流畅度，让Reno11系列搭载的旗舰芯片和 LPDDR5X 与 UFS3.1 闪存迸发更强劲性能。在OPPO 与芯片厂商的协同优化下，可使 Reno11 的天玑 8200 旗舰芯片首次以 120 帧的超高帧率运行王者荣耀，并使搭载满血版骁龙 8+ 旗舰芯片的 Reno11 Pro 稳帧运行王者荣耀超过 8 小时，带来更为畅快的娱乐体验。

续航上，Reno11 系列全系搭载四年超耐久大电池，为流畅体验提供耐久保障。OPPO 自研的电池健康引擎可减少电池最大容量的损耗，可在正常使用四年后保持电池容量不低于 80%。OPPO 同步推出四年电池包换计划，首批购买 Reno11 系列的用户如在四年内遇到电池容量低于 80% 的情况，可免费更换全新电池。Reno11 系列的四年超耐久大电池还支持极寒模式，可在低温户外环境中高效充电，即便在零下 20℃ 的极寒环境也可预热充电。

OPPO Reno11 系列提供多种配色方案，其中 Reno11 Pro 提供月光宝石、松石绿、曜石黑三款配色，12GB+256GB 版本售价 3499 元、12GB+512GB 版本售价 3799 元。Reno11 提供月光宝石、萤石青、曜石黑三款颜色，8GB+256GB 版本售价 2499 元、 12GB+256GB 版本售价 2799 元、12GB+512GB 版本售价 2999 元。