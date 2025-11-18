【天极网手机频道】11月17日晚，OPPO正式发布Reno15系列。作为专为年轻用户打造的“超出圈实况神机”，Reno15 系列以行业首发全息光刻工艺打造的“星光蝴蝶结”潮流外观为吸睛亮点，搭配同档最强四主摄超清影像系统与创新性实况玩法，将潮流设计与影像科技深度融合，为用户带来更具个性和创作的体验。

这款主推色“星光蝴蝶结”是OPPO通过全息光刻工艺打造的裸眼3D效果，在发丝级纹理的玻璃背板上，立体丝带与蓬蓬纱配合闪光砂镀膜勾勒的银边，非常的精致优雅，与当下运动芭蕾风的潮流icon非常契合。

质感的提升更藏在细节里，全系标配的铝合金喷砂中框，砂效细腻且光泽温润，机身背部采用行业领先的一体冷雕玻璃工艺，CNC雕刻的火山口玻璃与方圆镜组无缝衔接，星环之内的闪光砂细闪与背板纹理呼应，层次丰富得经得起反复端详。

之前用大屏手机总觉得坠手腕，但 Reno15 Pro 虽然是 6.78 英寸屏，重量却只有205g，厚度也薄，单手刷小红书、拍照片都不费劲。正面1.15mm的极窄四等边直屏创造了OPPO迄今最窄的边框记录，看剧、回放实况视频时几乎没黑边，而且直屏设计比曲面屏实用，平时打字、玩游戏不会误触。120Hz自适应刷新率搭配10.7亿色显示，操作顺滑的同时色彩还原细腻自然，配合IP69满级防水，日常跌落或泼溅都无需过分担心。

全系搭载由 2 亿像素超清主摄、5000 万像素潜望长焦、5000 万像素超广角及前置 5000 万超广角摄像头组成的同档最强四主摄超清影像系统，并且首发 搭载“出圈实况拼图”，依托 OPPO 自研视觉大模型与视频 AI 记忆算法，实现“一拍二拼三出圈”的便捷操作，让实况图真正“出圈”。

除此之外，，Reno15系列还优化了多项实用玩法。例如“超广角实况自拍”带来 0.6X 焦段的 FOV100° 超大视野，轻松实现“人小景大”构图，告别传统自拍实况“大头照”局限;“CCD 闪光实况”配合同档领先的超亮智能闪光灯，精准拿捏复古审美，暗光环境下也能定格清晰人像。此外，“4K 实况一拍多出”可在录制视频时同步生成实况照片;“前后同拍实况”则解决拍摄者“缺席”痛点，成为追星、旅拍、聚会的必备工具;“多色补光实况自拍”则支持小红书热门补光色调节及前置屏幕打闪，暗光自拍也能 get 氛围感。

续航方面，OPPO Reno15 Pro内置的6500mAh超大电池容量是Reno系列有史以来最大的，搭配80W超级闪充技术，能够在短时间内为手机补充大量电量。实际测试下10分钟充至28%，30分钟即可回血至70%，完成充电仅需47分钟。大电池和超级闪充再配合电池健康引擎，不仅能够提升用户日常充放电的体验，还能够延长电池的使用寿命。

性能游戏方面，OPPO Reno15 系列以“超清画质”与“超清分享”，为年轻用户打造沉浸感拉满的游戏体验。Reno15 系列搭载自研超级 HDR 技术，高光更亮眼，明暗更清晰。自研超级帧率增强技术，突破游戏原始帧率限制，至高 120 帧，游戏激战场景更丝滑。

系统方面，全新ColorOS 16系统，并实现了与苹果的跨生态互联，支持通知同步、多窗投屏等跨终端无缝体验，全方位满足多设备办公娱乐的协同需求。

目前，OPPO Reno15 系列已全面开启线上线下预售，手机2999元起，11 月 21 日正式开售。无论是追求吸睛颜值的潮流爱好者，还是热爱记录生活、乐于创作分享的年轻用户，OPPO Reno15 系列都能完全满足你的需求。