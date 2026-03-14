【天极网手机频道】近日，以“AI科技、慧享未来”为主题的2026年中国家电及消费电子博览会(AWE 2026)拉开帷幕。华为作为家电和消费电子行业的领军企业，在此次展会上布置了超大面积且干货满满的展厅，吸引无数观众驻足打卡。更令人惊喜的是，3月14日上午，华为终端BG董事长余承东亲临现场，携手央视主持人尼格买提开启了一场“沉浸式”直播逛展，并深度分享了当红旗舰――华为Mate 80系列各方面的极致体验，值得大家重点关注。

正值春日赏花季，华为Mate 80系列凭第二代红枫影像，能够随时随地还原自然真实的色彩。即便在灯光、环境错综复杂的场景下使用华为Mate 80系列拍摄，人物的面部肤色依然可以通透自然，环境中的每一抹色彩都如肉眼所见。如果春季出游带着华为Mate 80系列进行拍摄，直出效果足够令朋友圈的好友们连连称赞。

不仅是拍照色彩准，华为Mate 80系列还搭载潜望式双长焦镜头，用来拍花卉特写、人像特写都是好手，长焦微距既能捕捉远处的建筑、山川景观，还能定格眼妆、蝴蝶翅膀等微观细节，展现出华为Mate 80系列长焦微距出色的解析力。

为了进一步提升用户的拍摄体验，华为还将小艺修图等特色功能融入Mate 80系列，即使是摄影小白也能轻松修图和出片。以小艺修图为例，只需简单的语音指令，便可将照片背景自然更换。

值得一提的是，早在今年的央视春晚上，华为Mate 80系列就扛起春晚竖屏直播任务，这也是央视春晚首次将手机拍摄的舞台画面接入广播级系统，这背后既是对手机影像能力的考验，也是对性能、散热、续航、可靠性的综合考验。这次AWE2026现场直播，春晚同款直播神器的华为Mate 80系列，成为参与直播拍摄的机位之一，华为Mate 80系列综合实力再次得到凸显。

华为Mate 80系列首发的户外探索模式，也是其硬核产品力的体现。华为Mate 80系列在该模式下能实现长达14天的超长续航，平时短途春游、爬山，完全不用背着沉甸甸的充电宝，轻装上阵就能玩得尽兴，彻底告别电量焦虑。而且这还只是华为Mate 80系列户外功能的冰山一角，如花瓣地图能实时查看路线，熄屏状态能自动追踪行程轨迹，再加上天通卫星通信和北斗卫星消息，都能让户外出行更安心。

随着鸿蒙操作系统完成了从“可用”到“好用”的跨越，搭载HarmonyOS 6的华为Mate 80系列也持续为用户带来更多可能。现场，尼格买提提前使用HarmonyOS 6独家空间影像APP Remy拍摄了一张3D照片，并展示了在生成的沉浸空间里进行放大、缩小、360度查看等多种操作。

还有经典的“碰一碰”功能全面升级，余承东现场拿起手机与尼格买提一碰就传了一张照片，抖音视频、小红书笔记也能秒分享，就连游戏组队都能一碰搞定。

基于成熟且蓬勃的鸿蒙生态底座，目前，HarmonyOS 5/6终端设备数已经突破4700万，超9成头部主流应用基本完成适配，华为Mate 80系列用户也可以期待未来获得更多的惊喜体验和宝藏级应用。

通过这次直播，相信可以让大家更深度的感受华为Mate 80系列的各项优势体验，事实证明，华为从未将技术创新流于形式，而是真正做到了从硬件基石、软件算法到应用场景的全方位深思与打磨。最终，这款旗舰机在影像、性能、续航及智慧交互等核心维度上，为用户带来了科技感和实用性俱佳，且未来可期的极致体验，这也与AWE 2026的“AI科技、慧享未来”大会主题高度契合，共同描绘了未来科技的美好图景。

作为一台全能旗舰，华为Mate 80系列也将硬核实力直接转化为销量成绩，今年1月华为成功登顶中国手机市场份额榜首，华为Mate 80系列可谓是功不可没。目前，华为Mate 80系列全渠道持续热销中，各大线下门店货源充足，有春季换机、开学换机需求的消费者，不妨亲自前去感受一下这款春晚同款直播神器。