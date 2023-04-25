AGM G2系列正式发布：首发500米热成像，4499元起

【天极网手机频道】4月25号下午，AGM召开新品发布会，带来了AGM G2 GT、AGM G2 Pro、AGM G2三款全新的产品，其中最为顶级的AGM G2 GT搭载了它们在年初MWC上展示的500米远距离热成像技术，超越了很多专业热成像仪，在硬核的路上越走越远了。

首款搭载500米热成像的户外手机

AGM官方称G2系列为“夜行动物”，而作为顶级产品的G2 GT有着最为强悍的配置和功能。它的热成像范围从上代的50米提升到了500米，堪称是热成像倍镜，使用这项技术探测到方圆数百米内的生物，热敏度也从上代的50mk提升到了60mk，能够更好的感知温度的变化，同时它还有着256×192的热分辨率和25Hz热刷新率，在热成像这块超越很多专业的热成像仪。AGM G2 GT在夜间可以快速进行搜救任务、野兽观察并保持安全距离，以及从事安防工作，可以探测到人、火源等等。

AGM G2 GT同时是首款可对焦热成像手机。可对焦热成像具备对焦马达，可以锁定焦点，使热图像更加清晰。

除了硬件上的升级外，在软件层面AGM也带来了热成像应用2.0：Thermal AGM，内置了非常丰富的功能和设置选项，如多重色板、对比度亮度、图像模式、温度设置、温度报警等等，帮助用户更好的进行使用。

高通QCM6490芯片性能更强

相比于前代产品，AGM G2这次在硬件性能上也进行了非常大的升级，搭载了⾼通QCM6490，是一款高端的物联网芯片，对应的是778G、778G+、782G这个序列，同时有较强的耐热性。这颗芯片采用是6nm制程，最⾼主频2.7GHz，支持5G频段，具有高温不卡、持久不降频、耐久度高的特点，但需要更大的设备空间，非常适合AGM G2，

⾼通QCM6490采用的是6nm制程，最⾼主频2.7GHz，支持5G频段，具有高温不卡、持久不降频、耐久度高的特点，但需要更大的设备空间，这正好适合AGM G2这样的产品。其安兔兔跑分可以达到近60W，能够流畅运行主流的手游，让这款硬核的三防手机能够更好的满足广大消费者的使用需求，而且这次它的屏幕还升级到了120Hz高刷，更加丝滑流畅，娱乐性也得到了提升。

值得一提的是AGM G2 GT搭载了一块7000mA的超大容量电池，为日常使用或者户外探险提供更长的续航时间。

三防传统艺不能落下

三防可以说是AGM手机的传统艺能了，它采用康宁大猩猩3代玻璃，厚度达到了0.85毫米，比普通手机厚约50%，拥有更强的抗击打能力。

机身则采用了抗摔符合材料，并有着抗摔边角，内部采用金属元件支撑结构和阶梯点胶，让它可以抵抗1.5米处跌落带来的冲击。

同时它还，通过了IP68、IP69K、MIL-STD-810H认证标准，可以在1.5米水深的环境下浸泡1小时，抵御100BAR的80℃热水冲刷。

而且AGM官方还提供了一年期的一次进水保修和碎屏保修，可以看出他们对于产品品质的自信。

其它配置同样很有料

除了上面的提到的那些外，AGM G2这次还升级了影像配置，搭载了1亿像素主摄+200万像素微距+200万像素红外夜视摄像头的组合，前置镜头为3200万像素，能够更好的满足用户日常的拍摄需求。

作为一款户外产品，它配备了3.5W户外音响，最高109分贝的音量，而且防摔的设计能够很好的保护喇叭不发生变形。顶部配有一颗非常亮的灯，通过自定义按键可以实现居合手电，非常的方便。

另外，为了解决日常使用难以匹配相应配件的问题，AGM为G2准备了非常丰富的扩展配件，包含万能壳、三脚架套装、腰夹套装、骑行支架套装、车载支架套装以及座充灯。

4499元起3款机型供选择

AGM G2共有三款机型供大家选择，最为顶配的G2 GT搭载500米可对焦热成像，提供了8GB+256GB和12GB+256GB两个版本，售价分别为5999元和6499元;G2 Pro配有50米的广角热成像，8G+256G版本为5499元;G2则未搭载热成像，8GB+256GB为4499元。

目前，AGM G2已经在AGM京东自营、天猫旗舰店、拼多多、抖音等全电商平台开启预售，预售期间赠品AGM G2专属的骑行支架、座充以及G2专属单肩包。

写在最后

去年的时候我有幸体验了AGM G1S Pro，我把它看作是一部手机形态的智能热成像仪，有种买热成像仪送了手机的的感觉，给留下了蛮深刻的印象。作为一个专注户外三防领域的品牌，AGM的每款产品都可以说非常硬核，虽然偏小众，但它们的理念就是为这一小部分群体带来更好的体验，不断的丰富功能，尽可能去满足目标用户的核心需求，并且一直坚持了下来。这次的几款新品也依然延续着他们的理念，尤其是G2 GT这款产品，将热成像功能进一步的提升，达到了更专业的户外维度。