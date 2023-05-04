iPhone的平均售价创历史新高，iPhone14Pro成为最畅销机型

【天极网手机频道】5月4日消息，苹果公司在2023年第一季度取得了令所有安卓厂商羡慕的成绩。其中，iPhone的平均售价达到了988美元，相比去年同期增长了12%，这无疑显示出苹果手机在高端市场的强势地位。

更值得一提的是，iPhone 14 Pro和Pro Max成为苹果手机最受欢迎的型号，占据了总销量的近一半。要知道这两款手机的价格相较于标准版的机型来说价格更高，这也印证了库克所说的那样：消费者愿意为最好的手机支付更高的价格。

需要说明的是，一季度并不算是智能手机的销售旺季，而苹果能在不太理想的季度里实现了平均售价的提升，这是非常不寻常的。按照以往的规律来看，iPhone的平均售价会在每年9月和12月达到峰值，毕竟这个时候会有开学季、新机爆发潮以及更多的节假日促销。

因此，可以推断出，iPhone14Pro成最畅销机型是苹果在不太理想的季度里实现平均售价提升的主要原因。毕竟iPhone14Pro系列的价格更高，而随着用户对于手机存储空间的需求增加，于是便有更多人选择了更高容量的手机，进一步提升了平均售价。

那么问题来了，iPhone14Pro为什么能成为最畅销的苹果手机呢？在我看来，主要因为它的价格不再是问题。我们以某多多平台为例，iPhone14Pro的标准版低至6429-6499元，256GB版本也仅仅需要7369-7599元，而某东平台的降价幅度也达到了1100元，标准版仅6899元即可买到，256GB版本也仅需要7799元。也就是说，iPhone14Pro跌至新低价了。

而随着手机价格的进一步降低，iPhone 14 Pro的价格优势不仅仅体现在它的售价上，还体现在它的性能和功能上。这款手机拥有最新的处理器和操作系统，以及最先进的相机技术和屏幕显示技术，再加上这款手机的价格不再是问题，自然会受到更多消费者的青睐，自然就成为了最畅销的iPhone。

事实上，苹果之前也公布了iPhone14 Pro系列的销售数据，其中显示该系列的销量大增56%。行业分析认为，iPhone14 Pro系列销售数据如此惊人的背后，除了苹果品牌效应和产品本身的升级换代，更因为其相对于上一代产品所做出的明显改进。

总而言之，在降价之后的iPhone 14Pro确实亲民不少，不少网友纷纷表示，不用再等618了，早买早享受。那么，你会选择再等一等，还是现在直接入手呢？