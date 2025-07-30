多模通信・数据采集：AORO P9000U为危急特场景提供定制化解决方案

【天极网手机频道】如果将天通卫星通信、北斗短报文、PoC公网对讲、PDT/DMR对讲、LTE1.4G/1.8G、RTK北斗高精度定位、单北斗、UWB差分定位、RFID模块、1D/2D扫描头、ID身份证识别、OBD、LoRa低功耗传输、自组网这些特定功能进行模块化定制，打造一款专业终端设备，那这款设备必将深入石油化工、应急救援、轨道交通等“危、急、特”场景，带来精准的定制化解决方案。今天要给大家介绍的这款设备是遨游通讯推出的新一代数据采集多模融合通讯智能终端――AORO P9000U。

AORO P9000U数据采集多模融合通讯智能终端

01 产品定义

AORO P9000U数据采集多模融合通讯智能终端是集九重防爆标准、多模稳控系统、全景前瞻架构于一体的设备，可定制、可外接，精准赋能“危、急、特”场景。

丰富扩展 定制专业

支持模块化功能扩展，可选配天通通信、北斗短报文、RTK北斗高精度定位等模块，适配应急通信、精准作业等专业需求。16Pin外接口兼容红外摄像头、RJ45/RS-232等专业外设，扩展数据采集与工业控制功能。内置OTG实现快速文件传输，NFC模块实现非接触巡检，提升跨场景作业灵活性。

多模通信，无缝连接

支持全球主流通信制式(GSM/WCDMA/TDD/FDD-LTE/5G NR)，实现跨区域无缝漫游。兼容DMR数字模拟二合一技术，400-470MHz U段，输出功率2W，保障远距离实时语音通信。可扩展警用350-400MHz和136-174MHz V段频谱，构建多网融合的立体化通信体系。

智能采集，数据融合

内置重力、距离、光线、指南针、陀螺仪、温湿度、气压等传感器，形成立体环境感知网络。可选配RFID读写模块，实现非接触式资产追踪。前置800W像素、后置4800W像素，满足执法取证与工业巡检需求。

高效扫码，数据秒录

内置1D/2D扫描头，快速识别条形码与二维码，提升信息录入效率。核心搭载MT6877八核处理器，2.4GHz主频率，提供强劲运算能力，支持多任务并发处理。配合Android 12系统，兼容各类扫描应用软件，确保操作流畅稳定。

超长续航，持久作业

采用8000mAh锂离子聚合物电池，超长续航时间，支撑连续作业需求。支持2A Type-C快速充电，可短时间内恢复电量，减少设备停机时间。结合5G NR低功耗设计与智能电源管理技术，进一步延长充电使用时长。

军工防护 坚如磐石

通过IP68三防认证，可在1米水深浸泡30分钟仍正常运作，经过全面防尘测试，MIL-STD-810G军工标准，经严格跌落、冲击测试，确保在恶劣环境下稳定运行。19.8mm加厚机身与800g重量设计，搭配耐刮电容屏，有效抵抗物理侵蚀，适应高强度工业场景。

AORO P9000U数据采集多模融合通讯智能终端

02 标准产品

通过特定功能排列组合，AORO P9000U解决了复杂场景的融合通信与数据采集需求：

1D/2D扫描头版：支持快速识别条形码和二维码，提升信息录入效率。

DMR+1D/2D扫描头版：融合DMR数模对讲与扫描功能，支持400-470MHz U段2W高功率通信，覆盖5-8公里远距离通话。适合公安巡逻、工厂调度及大型活动安保等需要即时语音与数据协同的场景。

PoC公网对讲版+1D/2D扫描头：在高速扫描基础上，集成PoC公网对讲功能，支持一键单呼、组呼及SOS紧急呼叫，突破距离限制实现跨区域实时调度，让物流车队、远程设备维护及应急救援等场景既能高效录入数据，又能快速响应指令。

DMR+天通版：融合DMR数字模拟对讲与天通卫星通信技术，实现“本地团队即时协作+全球无公网区域通信”双保障。

DMR数模对讲版：支持400-470MHz U段2W高功率通信，可扩展警用350-400MHz及V段136-174MHz频段。

LTE专网版本：支持TDD/FDD-LTE频段，专用频段传输，提升数据安全性。支持1.4G政务专网、1.8G企业专网、400M专网、600M专网、700M专网、230M专网以及5G专网。

PDT集群版：专为警用350-400MHz频段设计，实现组呼群呼，优化团队协作。

PoC公网对讲版：支持一键单呼、组呼及SOS紧急呼叫，突破距离限制实现跨区域实时调度。

PoC公网对讲+单北斗版：POC公网对讲与单北斗结合，手机线通信导航一体化，提升作业精度。

RFID版本：实现物品的快速识别和追踪。

RTK版：支持厘米级精准测量，满足高精度测绘需求。

北斗短报文+天通双模版：可直连北斗三代卫星发送加密短报文，同时支持天通卫星电话，实现“抬头见天即有信号”，破解无网、无电、无路的“三断”困境。

单北斗版：具备独立定位能力，不依赖其他定位导航系统。

天通卫星电话版：专为极端通信场景设计，保障语音通信畅通。

UWB差分定位版：UWB厘米级高精度差分定位，实现室内外复杂环境下的精准导航和资产跟踪，提升作业准确性。

ID身份证识别版：通过快速识别身份证信息，实现人员身份核验，提升安全管控效率。

ODB车载台平板版：集成OBD 车载诊断功能，实时监测车辆状态，预防故障并优化车队管理。

LoRa低功耗传输版：采用LoRa低功耗通信技术，减少能耗，适用于远程或野外长期部署。

自组网1.4G1.18G版：支持1.4GHz和1.18GHz频段自建网络，实现无公网环境下的独立通信。

AORO P9000U数据采集多模融合通讯智能终端

03 可选配件

AORO P9000U数据采集多模融合通讯智能终端通过16Pin外接口，可外接多种专业外设。通信增强套件：降噪耳机、肩咪、车咪/手咪保障嘈杂环境通话清晰度。

数据采集套件：外接工业内窥镜、工业显微镜、红外摄像头，拓展影像采集能力。

工业互联套件：OTG转RJ45网口实现有线网络接入，RS-232串口连接PLC等工业设备。

AORO P9000U数据采集多模融合通讯智能终端

04 应用场景

AORO P9000U数据采集多模融合通讯智能终端面向危险作业场景、应急救援场景、特种行业。

能源化工：九重防爆认证保障油气田、炼化厂安全作业。

应急救援：天通卫星+北斗短报文破解“三断”困境，实现震区、荒野信息回传。

交通运输：机场、铁路PDT集群调度，RTK厘米定位辅助航道巡检。

电力电网：RFID+1D/2D扫描实现电力设备全生命周期管理。

公共安全：警用频段对讲，保障指挥链路安全可控。

AORO P9000U数据采集多模融合通讯智能终端

05 企业基石

遨游通讯是国家级高新技术企业、深圳知名品牌、湾区知名品牌、专精特新企业、国家级创新型中小企业、国家级科技型中小企业，公司聚焦前沿技术，专注于危险作业场景、应急救援场景、特种行业定制，是“危、急、特”场景智能设备及解决方案服务商。

为了践行“让世界更安全、更高效、更智能”的使命，遨游通讯以“遨游智能“智’在遨游”为愿景，以“以本立、以谦合、以勤胜”为价值观，推出九重防爆标准、多模稳控系统和全景前瞻架构，先后荣获128项国家标准认证、75项国家专利技术、30类行业用户验证。参与起草制定国家标准《物联网 基于物联网和传感网技术的动产监管集成平台系统要求》，团体标准《九重防爆技术应用规范团体标准》、《多模稳控应急通讯设备技术规范》以及3项企业标准等标准规范，“北斗高精度全域通讯智能终端的研究及应用”被工业和信息化部确认为科学技术成果。

公司集研发、设计、生产、销售于一体，凭借直击需求的产品和层层把关的品质先后荣获第七届“创客中国”大赛三等奖、“直通乌镇”全球互联网大赛三等奖...其产品多次亮相央视新闻，成为了行业内瞩目的焦点，为“危、急、特”场景高质量发展做出重大贡献。

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