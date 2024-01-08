双潜望四主摄，Find X7 Ultra提供大师级构图自由

【天极网手机频道】提及OPPO Find X旗舰系列，我们似乎很容易将哈苏人像、影像标杆等词与它联系在一起。OPPO对于影像技术十年如一日的坚持，“抛弃”主摄不再区分主副摄、构图自由等影像理念总是在牵引着行业前行。1月8日，最新一代的OPPO Find X7系列则在OPPO影像技术的积累上在进一步，完整覆盖等效 14mm - 300mm 的创作焦段，并始终提供主摄级别品质的卓越画质。

OPPO Find X7 Ultra 并不追求长焦的倍率竞赛，也不妥协创作画质，打造出基于哈苏 X 和 H 系统镜头群设计的全新全主摄系统，在14mm、23mm、65mm、135mm、300mm 五个焦段提供比其他移动影像更具竞争力的画质表现。「超光感潜望长焦」和首创的「人像特写潜望长焦」组成独一无二的「哈苏人像双潜望」，配合新一代 1 英寸广角、5000 万大底超广角，为 Find X7 Ultra 提供最具大师创作感的构图自由。

相比传统单潜望长焦往往只能在 3X 或 5X 两个变焦点二选一，Find X7 Ultra 通过双潜望大师四摄，提供了更合理的焦段衔接以及更顺滑的变焦拍摄体验，第一次为两个常用创作焦段都提供高品质的画质表现。

OPPO Find X7 Ultra 的专业哈苏人像首次标定哈苏 XCD 2,8/135 镜头效果，并且在6X 人像拍摄时，Find X7 Ultra 会调用6X+3X 两颗镜头进行双目识别和虚化计算，实现更精准地识别与虚化效果。另外XCD 2,8/65 作为哈苏X镜头群中唯一一只标准定焦镜头，拥有大光圈和近似人眼视角。通过对这一镜头的光学特性标定，Find X7 Ultra 的2 倍人像能够轻松驾驭日常人像创作。

值得一提的是，Find X7 Ultra创造性地设计出双潜望的光路结构。即使影像模组中集成了3个OIS模块，Find X7 Ultra 出色的堆叠工艺完美解决 OIS 可能带来的互相干扰，并且机身厚度与上一代基本保持一致。可以说，OPPO Find X7 Ultra带来了移动影像“终极形态”的全主摄系统，能让使用者充分享受大师级构图自由与专业移动影像的细腻。目前这款拥有双潜望四主摄的Find X7 Ultra已经正式亮相并开启预售，感兴趣的朋友不妨前往官方购买渠道详细了解。