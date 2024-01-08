时光格纹同心寰宇，OPPO Find X7系列经典设计镌刻时光

提及OPPO Find X旗舰系列，我们或许会首先想到上一代产品极具辨识的Deco与大漠银月配色。1月8日新发布的OPPO Find X7系列继续推陈出新，为我们带来全新的设计与配色。其中OPPO Find X7 Ultra带来三款极具东方意蕴的非凡配色：海阔天空、大漠银月、松影墨韵，OPPO Find X7带来四款配色：海阔天空、大漠银月、烟云紫、星空黑。

OPPO设计团队对天极网表示，OPPO Find X7系列旨在打破“中式审美”先入为主的标签，不去做传统直白的中国符号表达，而是打造更加精神层面的“中式写意”的临境美学，通过更加含蓄、内敛的质感搭配和功能联动，带给高端用户更有文化深度和自信的设计。

OPPO Find X7系列的后置影像模块采用了新一代同心寰宇设计，既沿承经典又带来创新，放眼整个手机圈依然是极具辨识度的存在。新机参考专业相机镜头全棱线设计，同心圆弧融汇至美。

同时OPPO Find X7系列采用名表级不锈钢工艺，在极端条件下也能为精密摄像头提供全方位保护。值得一提的是，OPPO官方向我们透露，Find X7 Ultra独特的时光格纹拥有5um 超高精度蚀刻300万晶体纵横交错出，将每一时刻的立体光影铭刻在寰宇之上。OPPO Find X7系列同样延续OPPO典型的握持舒适感，稳重均衡，大气而不张扬。

不仅仅是外观设计符合高端旗舰的品质，OPPO Find X7系列在影像、屏幕、性能等多个维度均带来突破升级。OPPO Find X7系列带来骁龙8Gen3与天玑9300双旗舰移动平台、双潜望四主摄、专业哈苏人像、全焦段 4K 杜比视界、至高16GB+512GB、100W 超级闪充+50W 无线闪充、IP68 防尘抗水等等旗舰标杆级配置。目前OPPO Find X7系列已正式发布并开启预售，近期有换机需求的朋友可前往OPPO线上线下渠道详细了解。