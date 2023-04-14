OPPO Find X6 Pro影像实力到底有多强？DXOMARK成绩创新高，排名登顶

【天极网手机频道】不可否认，现在国产手机的影像能力越来越强了，逐步形成了“比超赶学”的良好氛围，而要说哪些国产品牌的影像能力属于第一梯队，那绿厂绝对占有一席之地。近日，评测机构DXOMARK公布了全新发布的OPPO Find X6 Pro影像得分，其以总分153分，直接冲上DXOMARK全球影像排行榜第一宝座!

DXOMARK对OPPO Find X6 Pro的影像表现给出了这样的评价：其在照片、视频、变焦和散景等子项上有着均衡且出色的表现，尤其是在低光和暗光条件下的表现令人惊艳，是一款在具有挑战性的低光条件下的最佳拍摄设备。

事实上，在OPPO Find X6 Pro刚刚发布的时候，网友们就给予了很高的期待。首先从影像参数来看，OPPO Find X6 Pro可谓毫无短板，所搭载超光影三主摄系统分别由5000万像素 IMX989传感器的1英寸大底广角、5000万像素 IMX890自由曲面超广角镜头、5000万像素IMX890超光感潜望长焦镜头组成，再配合上自研的马里亚纳X影像NPU芯片、哈苏色彩调教以及全新的影像算法，整体软硬件都十分豪华，面对各种场景都有不错的拍摄表现。

详细来说，一英寸广角是目前移动影像最大面积传感器，配合F1.8超大光圈镜组，感光能力非常强，再加上哈苏自然色彩解决方案的助攻，画面效果符合大多数人的喜好。Find X6 Pro的影像系统还有一大亮点就是所配备的超光感潜望长焦，1/1.56英寸大底+F2.6大光圈，配合悬浮棱镜防抖和OPPO算法，无论是3倍还是6倍变焦，在暗光环境下也有不错的表现。

当然，OPPO Find X6 Pro的影像系统究竟表现如何，已经入手这款手机的用户应该最有发言权。目前在京东平台上，Find X6 Pro的用户好评率达到了98%，而不少用户也对Find X6 Pro的影像能力给出了评价。

第一条评论是这样说的：顶级三主摄加持下拍照效果天花板级别，哈苏色彩调校颜色真实自然。不分昼夜，无论远近，真正实现了出手即大片;还有用户表示：OPPO FIND X6 PRO入手两天，随手扫街拍摄了一些照片，哈苏影调和OPPO芯片加成，直出的照片就很能打，无论是广角，长焦，微距，成像清晰出色。相机app操作上手简单，功能强大，不亏是23年的影像旗舰手机。我大概翻了一下，几乎每一条评论都表达了对Find X6 Pro的影像能力的肯定。

总而言之，OPPO Find X6 Pro的影像能力相当令人惊喜，在目前来看也绝对是行业天花板级别，所以它能霸榜DXO影像排行还属实至名归。